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Экономика
26 июня 2022  13:32

Правительство пополнит Резервный фонд на 1,6 млрд рублей

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Неизрасходованный остаток бюджета РФ на 2021 год будет зачислен в Резервный фонд правительства. Таким образом, последний будет пополнен на 1,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

Эти средства пойдут в том числе на реализацию мероприятий, обеспечивающих стабильность экономики в условиях внешних ограничений.

В правительстве подчеркивают, что в этом году средства фонда уже направлены для финансирования программ: 

  • переобучения безработных,
  • поддержки IT-отрасли,
  • предоставления льготных займов промышленным предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий и производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги.
     
#бюджет #Резервный фонд #Правительство РФ
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