Правительство пополнит Резервный фонд на 1,6 млрд рублей

Неизрасходованный остаток бюджета РФ на 2021 год будет зачислен в Резервный фонд правительства. Таким образом, последний будет пополнен на 1,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

Эти средства пойдут в том числе на реализацию мероприятий, обеспечивающих стабильность экономики в условиях внешних ограничений.

В правительстве подчеркивают, что в этом году средства фонда уже направлены для финансирования программ: