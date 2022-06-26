Правительство пополнит Резервный фонд на 1,6 млрд рублей
Неизрасходованный остаток бюджета РФ на 2021 год будет зачислен в Резервный фонд правительства. Таким образом, последний будет пополнен на 1,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба Кабмина РФ.
Эти средства пойдут в том числе на реализацию мероприятий, обеспечивающих стабильность экономики в условиях внешних ограничений.
В правительстве подчеркивают, что в этом году средства фонда уже направлены для финансирования программ:
- переобучения безработных,
- поддержки IT-отрасли,
- предоставления льготных займов промышленным предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий и производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги.