Правительство поможет российским аграриям снизить транспортные издержки на фоне санкций

По поручению Президента России Владимира Путина Правительство окажет помощь агропроизводителям, столкнувшимся с трудностями в сфере грузоперевозок на фоне санкций. В частности, планируется субсидировать доставку сельхозпродукции по льготному железнодорожному тарифу, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Для этого правительство уже выделило в текущем году около 5 млрд рублей», – рассказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, на эти цели дополнительно направят еще 800 млн рублей, чтобы обеспечить грузоперевозки для производителей овощей и фруктов, муки, рыбы, удобрений и семян.

Отмечается, что госфинансирование поможет сельхозпроизводителям снизить транспортные издержки, чтобы своевременно и бесперебойно доставлять грузы от Крыма до Дальнего Востока. Объемы железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции при этом будут увеличены на 450 тыс. тонн, сообщает пресс-служба Кабмина.