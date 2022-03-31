Правительство поддержит российских виноделов

В России производителей винограда планируют обеспечить необходимой техникой, а аграриев — финансированием для увеличения масштаба винодельческого производства. Об этом со ссылкой на вице-премьера Викторию Абрамченко сообщает пресс-служба Правительства.

«Для более масштабного производства требуется и увеличить площади виноградников, и обеспечить сельхозпроизводителей доступной техникой, и помочь аграриям с финансированием, обеспечивая при этом контроль качества конечного продукта», – говорится в Telegram-канале Кабмина.

Отмечается, что для решения поставленных задач утверждена долгосрочная программа развития виноградарства и виноделия в России. Она предусматривает инвестиции в мелиоративный комплекс юга России до 2030 года, а также помощь виноделам с бизнес-планами по созданию хозяйств, обеспечением землями, посадочным материалом и техникой.

Кроме того, планируется запуск системы прослеживаемости качества продукции через государственные информационные системы. Также будет создан ряд мер по локализации производства спецтехники, оборудования и повышению плодородия земель.