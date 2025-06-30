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Общество 30 июня 2025 20:15

Правительство поддержало освобождение участников СВО и их семей от госпошлины в суде

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Правительство России поддержало законопроект, предполагающий освобождение участников специальной военной операции и их семей от уплаты государственной пошлины при обращении в суд. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление сделал председатель правительства Михаил Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.

По словам главы кабмина, документ, находящийся на рассмотрении в Госдуме, предусматривает возможность безвозмездного обращения в суд для установления юридически значимых фактов, что позволит избежать дополнительных расходов, связанных с судебными процедурами. Мишустин подчеркнул, что правительство считает важным продолжать оказывать всестороннюю поддержку участникам СВО и их близким.

#госпошлина #суд #СВО #Михаил Мишустин #Правительство России
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