Правительство поддержало освобождение участников СВО и их семей от госпошлины в суде

Правительство России поддержало законопроект, предполагающий освобождение участников специальной военной операции и их семей от уплаты государственной пошлины при обращении в суд. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление сделал председатель правительства Михаил Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.

По словам главы кабмина, документ, находящийся на рассмотрении в Госдуме, предусматривает возможность безвозмездного обращения в суд для установления юридически значимых фактов, что позволит избежать дополнительных расходов, связанных с судебными процедурами. Мишустин подчеркнул, что правительство считает важным продолжать оказывать всестороннюю поддержку участникам СВО и их близким.