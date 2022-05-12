Правительство планирует снизить штрафы и пени за задержку оплаты газа и электричества

До конца 2022 года Правительство России сможет снизить размеры штрафов и пеней за несвоевременную оплату энергоресурсов: газа, электричества, тепла и воды. Это касается как задолженности населения, так и компаний-поставщиков, сообщает пресс-служба Кабмина.

Поправки в законодательство были подписаны Президентом России Владимиром Путиным. Предполагается, что они помогут поддержать бизнес в сфере ТЭК в условиях санкций и нестабильности на мировых финансовых рынков и защитить траты населения от необоснованного роста.

«Благодаря мерам жители смогут продолжить вносить плату за поставляемые ресурсы без риска резкого роста пеней за просрочки, а также закрывать старые долги за ресурсы», — подчеркнул вице-премьер РФ Александр Новак.

Компании-поставщики же смогут упрочить свое финансовое положение, избежав возможного роста стоимости материалов и оборудования, которые потребуются им для модернизации производства. Это, в свою очередь, поможет увеличить надежности энергоснабжения россиян.

В настоящее время пени за задержку оплат составляют 1/130 часть от ставки рефинансирования Банка России от существующей задолженности за каждый просроченный день.