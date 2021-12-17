Правительство планирует модернизировать инвестрежим для привлечения 14 трлн рублей

Правительство России и крупные бизнесмены обсудили программу модернизацию механизма СЗПК, что позволит привлечь 14 трлн рублей инвестиций в страну. Корректировка режима включает в себя восемь пунктов, сообщает РБК.

Режим, предлагающий защиту капиталовложений при реализации инвестпроектов, был запущен в пилотном режиме в 2020 году.

Принятие новых правил планируется в весеннюю сессию Госдумы. Правительство проработает параметры обновленного режима в течение четырех месяцев, для чего будет создана рабочая группа, в которую войдут представители бизнеса, профильных ведомств, ФНС, главы регионов и представители двух профильных комитетов Госдумы. Заседания будут проходить раз в две недели.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что функцию уполномоченной организации по сопровождению СЗПК планируется передать ВЭБу и что власти не отказываются от принципа множественности при анализе проектов. Оператором ГИС «Капиталовложения» по СЗПК может стать ФНС.