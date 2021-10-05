Правительство планирует изменить требования к оплате труда педагогов

В России планируется запустить пилотный проект по изменению требований к оплате труда педагогов, соответствующее постановление готовит Правительство. Нововведение должно решить проблему низких зарплат в ряде регионов страны. Об этом со ссылкой на спикера Совфеда Валентину Матвиенко сообщает «Российская газета».

Как рассказала Матвиенко, низкая заработная плата негативно сказывается на престиже профессии учителя, и выпускники педагогических вузов неохотно идут работать в школы. В дальнейшем это грозит значительным старением преподавательского корпуса.

«Другое негативное следствие — межрегиональная миграция педагогов, их переток из субъектов Федерации с низкой оплатой труда в субъекты, где она выше. В результате не редкость картина, когда, что называется, с иголочки школа, оснащенная современным учебным оборудованием, испытывает ощутимую нехватку преподавателей», — отметила спикер Совета Федерации.

Пилот планируется запустить в шести субъектах страны. Совет Федерации, подчеркнула Матвиенко, не впервые обращает внимание на проблему оплаты учительского труда. Так, в прошлом году сенаторы уже обращались к Кабмину с предложением ввести единую систему оплаты труда педагогов в детсадах и школах. Инициатива была поддержана Президентом России Владимиром Путиным.