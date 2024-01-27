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Политика 27 января 2024 21:09

Правительство передало часть Азовского моря военным для обороны России

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Часть Азовского моря передана ВС России для обеспечения безопасности государства. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Акватория предоставлена в водопользование войсковой части, базирующейся в Керчи.

«Предоставить войсковой части 6942 на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Азовского моря <...> для обеспечения обороны страны и безопасности государства», — отмечается в тексте распоряжения.

#азовское море #вс россии #Правительство
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