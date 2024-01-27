Правительство передало часть Азовского моря военным для обороны России

Часть Азовского моря передана ВС России для обеспечения безопасности государства. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Акватория предоставлена в водопользование войсковой части, базирующейся в Керчи.

«Предоставить войсковой части 6942 на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Азовского моря <...> для обеспечения обороны страны и безопасности государства», — отмечается в тексте распоряжения.