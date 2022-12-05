Правительство отменило таможенный контроль на границах с новыми регионами России

Кабмин отменил таможенный контроль на границах регионов с новыми субъектами России. Кроме того, до 2026 года определены особенности регулирования на этих территориях, говорится в постановлении.

\«Не осуществлять таможенный и иные виды государственного контроля, осуществление которого возложено на таможенные органы (за исключением мер по защите государственной безопасности <...>), на границах территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, сопредельных с территориями других субъектов РФ», — отмечается в документе, появившемся на официальном портале правовой информации.