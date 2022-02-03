Российские туроператоры будут освобождены от части обязательных выплат

Туроператоры в сфере выездного туризма в 2022 году будут освобождены от ряда обязательных выплат, сообщает Правительство России в своем Telegram-канале.

Такое решение было принято для поддержки туристической отрасли в сложных условиях коронавирусных ограничений и закрытых границ со многими странами.

В этом году операторы не будут платить взносы в резервный фонд объединения туроператоров «Турпомощь». В 2020 и 2021 годах Правительство также установило размер взноса в 1 рубль, таким образом фактически освободив турагенства от его уплаты.

Кроме того, взносы в Фонд персональной ответственности составят 0,25 вместо 1% общей стоимости каждого тура. Сейчас в нем достаточно средств, поэтому уменьшение взносов не повлияет на защиту путешественников от непредвиденных ситуаций при покупке туров.