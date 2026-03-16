Правительство одобрило законопроект о бесплатном проезде к раненым росгвардейцам

Правительство РФ поддержало законопроект, согласно которому при ранении служащего Росгвардии два его родственника смогут бесплатно приехать к месту лечения и обратно. Об этом пишет ТАСС.

Предлагается изменить статью 28.1 закона «О войсках национальной гвардии РФ», которая касается гарантий для родных сотрудников во время службы.

Если сотрудник тяжело болен или ранен, государство один раз оплатит дорогу двум его родственникам к месту лечения и обратно. Этим правом могут воспользоваться родители, супруги, дети, а также братья и сестры. Доехать можно на поезде, самолете, водном или автомобильном транспорте. Мера действует в случае тяжелой болезни, в том числе вследствие полученного увечья (ранения, травмы, контузии).