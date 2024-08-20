Правительство одобрило проект о списании долгов участников СВО и членов их семей

Правительственная комиссия одобрила законопроект, который предусматривает списание кредитов и долгов по ЖКХ для участников СВО и их семей в случае получения военнослужащими государственных наград, их гибели или увольнения по возрасту или истечению контракта, сообщает РИА Новости.

Законопроект предлагает закрепить дополнительные меры поддержки для военнослужащих, проходящих или проходивших службу в районах проведения СВО, и их семей. В частности, расширяется перечень оснований для прекращения обязательств по кредитным договорам для военнослужащих и их супругов.

Также предлагается включить в основания для прекращения обязательств военнослужащих по кредитным договорам получение ими государственной награды за выполнение задач в ходе специальной военной операции.

Кроме того, законопроект предусматривает дополнительную гарантию для военнослужащих: прекращение исполнительных производств, связанных с взысканием денежных средств в пользу организаций топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроэнергетики, а также предоставляющих услуги по транспортировке газа и коммунальные услуги.

Эта мера будет действовать в случае гибели военнослужащих при выполнении задач в период проведения СВО или позднее, если это произошло вследствие увечья или заболевания, полученных в ходе спецоперации, либо в случае объявления судом военнослужащего умершим. Также она будет применяться со дня награждения военнослужащих государственной наградой или со дня их увольнения с военной службы по возрасту, истечению срока контракта или признания их негодными к военной службе по состоянию здоровья.

Законопроект также предусматривает освобождение военнослужащих от уплаты исполнительского сбора в случае прекращения исполнительного производства по вышеуказанным основаниям.