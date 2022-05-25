Правительство одобрило поставки газа для Gazprom Marketing & Trading Singapore

Правительство РФ разрешило поставки сжиженного природного газа с предприятия «Ямал СПГ» в адрес Gazprom Marketing & Trading Singapore. Разрешение будет действовать в течение 90 дней, следует из распоряжения кабмина.

Документ 25 мая подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он вступает в силу со дня опубликования.

«Разрешить совершение действий, запрет которых установлен пунктом 2 указа президента РФ от 3 мая 2022 года № 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" и постановлением правительства РФ <…> и которые связаны с поставками открытым акционерным обществом "Ямал СПГ" Yamal Trade Pte. Ltd. сжиженного природного газа в пользу Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd.», - говорится в распоряжении.

Gazprom Marketing & Trading Singapore входит в Gazprom Germania, попавшую под санкции РФ после выхода «Газпрома» из ее капитала.