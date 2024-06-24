Правительство одобрило конфискацию имущества за организацию незаконной миграции

Правительство России поддержало законопроект о конфискации имущества и средств, полученных за организацию незаконной миграции. Об этом сообщает РИА Новости.

С предложением выступил депутат Госдумы Петр Толстой, обратив внимание, что сейчас этот момент не предусмотрен в Уголовном кодексе. В настоящее время за организацию незаконного въезда иностранцев или лиц без гражданства, их незаконного нахождения на территории России предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы до двух лет либо без него.

Если же преступление совершено группой лиц и по предварительному сговору, с использованием служебного положения, то оно карается лишением свободы на срок до семи лет и в ряде случаев – штрафом в размере полумиллиона рублей либо в размере зарплаты и других доходов осужденного за трехлетний период. Также может быть предусмотрено ограничение свободы на срок до двух лет.

Автор законопроекта отметил, что только за прошлый год в России произошло 1,9 тысячи преступлений, предусмотренных статьей об организации незаконной миграции. Прирост в сравнении с 2022 годом составил почти 80%. Если рассматривать статистику за первые три месяца 2024 года, то по стране зарегистрировано уже 580 таких преступлений.

«Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает», — сообщается в отзыве Правительства.