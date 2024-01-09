Правительство направит еще около 8 млрд рублей на поддержку аграриев

Правительство России расширило поддержку аграриев в 2024 году. На эти цели будет выделено еще около 8 млрд рублей, заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно постановлению, утвержден минимальный размер гранта «Агростартап» — теперь он не может быть меньше 1,5 млн рублей. Еще один изменением станет расширение направлений для его получения — к ним отнесена закупка саженцев ягодных культур.

Кроме того, регионы смогут самостоятельно определять приоритетные сферы деятельности на возмещение затрат аграриев. Помимо саженцев, к ним отнесены покупка молодняка крупного рогатого скота, ягод у владельцев личных подсобных хозяйств.

«Президент [России Владимир Путин] отмечал, что российский АПК набрал высокие опережающие темпы и укрепляет свои позиции. Очень важно сохранить динамику, уверенность наших аграриев в стабильной работе и устойчивости кооперационных связей. Чтобы повысить эффективность отрасли, Правительство реализует меры государственной помощи, в том числе субсидии для фермерских хозяйств», — заявил Премьер-министр.

В прошлом году, напомнил он, на эти цели было выделено свыше 6 млрд рублей.