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Правительство направит еще более 7,5 млрд рублей на поддержку отечественных предприятий
На поддержку отечественных промышленных предприятий, которые разрабатывают и выпускают импортозамещающую продукцию, направят более 7,5 млрд рублей. Об этом на заседании Правительства сообщил Премьер-министр Михаил Мишустин.
«Эти средства позволят профинансировать создание дополнительного перечня ключевой наукоемкой продукции, которая пока еще не выпускается в нашей стране», — сказал глава Кабмина.
Он отметил, что в условиях внешнего давления России нужно продолжать активно наращивать собственное производство, разрабатывать, внедрять прорывные технологии и инновации и в кратчайшие сроки выполнить задачу по достижению технологического суверенитета, которую поставил Президент Владимир Путин.
Правительство выделит более 7,5 млрд рублей на капитализацию Фонда развития промышленности, с помощью этих средств будет профинансировано еще не менее семи инвестпроектов, связанных с созданием и модернизацией импортозамещающих производств и реализуемых при поддержке фонда.
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