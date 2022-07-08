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Наука и образование
8 июля 2022  18:26

Правительство направит еще 682 млн рублей на выплаты классным руководителям

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На выплаты классным руководителям направлено еще почти 682 млн рублей. Распоряжение о выделении средств подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Средства направят преподавателям организаций, которые не являются общеобразовательными. К примеру, к таким относятся школы, включенные в состав колледжей либо вузов.

На поддержку учителей образовательных школ в этом году, напомним, в бюджете заложено 74,9 млн рублей.

О необходимости поддержки педагогов, в том числе выплат за классное руководство, ранее объявил Президент России Владимир Путин. По его поручению с 2020 года учителя получают 5 тыс. рублей в месяц за классное руководство, при этом все предыдущие надбавки сохраняются.

#Владимир Путин #классное руководство #выплаты учителям
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