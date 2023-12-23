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Правительство направит более 1,2 млрд рублей на образовательные кредиты студентов
Правительство России направит свыше 1,2 млрд рублей на образовательные кредиты для студентов вузов и колледжей. Об этом говорится в распоряжении, подписанном Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Средства пойдут на возмещение части затрат банков и кредитных организаций на уплату процентов 135 551 такому кредиту за июнь-октябрь 2023 года.
Напомним, что образовательные кредиты с господдержкой предоставляются студентам под 3% годовых. Решение снизить ее до такого уровня в 2020 году принял Президент России Владимир Путин.
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