Правительство направит более 1,2 млрд рублей на образовательные кредиты студентов

Правительство России направит свыше 1,2 млрд рублей на образовательные кредиты для студентов вузов и колледжей. Об этом говорится в распоряжении, подписанном Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Средства пойдут на возмещение части затрат банков и кредитных организаций на уплату процентов 135 551 такому кредиту за июнь-октябрь 2023 года.

Напомним, что образовательные кредиты с господдержкой предоставляются студентам под 3% годовых. Решение снизить ее до такого уровня в 2020 году принял Президент России Владимир Путин.