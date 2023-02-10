Правительство направит более 11 млрд рублей на развитие туриндустрии в регионах РФ

В этом году Правительство направит 11,4 млрд рублей на поддержку и развитие туристической индустрии в регионах. Из них более 6 млрд рублей пойдут на создание единого архитектурно-культурного пространства в популярных у туристов местах, еще 5,3 млрд — на грантовую поддержку бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Ожидается, что единое архитектурно-культурное пространство свяжет достопримечательности в популярных местах. Для этого в них организуют продуманную навигацию в общем стиле, проведут благоустройство.

Грантовая поддержка разделится на два пункта: общественные инициативы, в частности национальные маршруты и зоны отдыха (3 млрд рублей) и создание туристического оборудования, круглогодичных бассейнов, путеводителей, аудиогидов и организацию безбарьерной среды (1,5 млрд). Во втором случае средства направят компаниям, которые занимаются обновлением туристской инфраструктуры.

Еще 700 млн рублей будут выделят на строительство кемпингов и автокемпингов.