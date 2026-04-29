Правительство направит 50 млрд рублей на запуск химического производства в Нижнекамске

В России планируется создать производство полного цикла синтетических волокон, нитей и полимеров, которые используются в легкой промышленности. Об этом сообщили в канале Правительства РФ в МАКСе.

Правительство направит почти 50 млрд рублей на субсидирование кредита для реализации этого проекта.

Производство будет организовано на базе «Танеко» в Нижнекамске. Там создадут полный цикл выпуска полиэтилентерефталата – полимера, который применяется при производстве упаковки, пленок и других изделий. Кроме того, предприятие будет выпускать различные виды синтетических нитей и волокон, востребованных в легкой промышленности, в том числе для производства тканей.

Проект стал крупнейшим среди тех, что поддержаны в рамках механизма субсидирования льготных кредитов кластерной инвестиционной платформы. Его реализация ведется в рамках национального проекта «Новые материалы и химия», направленного на обеспечение технологического лидерства.

Председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что проект, по его ожиданиям, укрепит основу экономического роста за счет увеличения числа собственных высокотехнологичных разработок с высокой добавленной стоимостью. Он также подчеркнул, что реализация инициативы создаст новые рабочие места, в том числе на предприятиях-смежниках.