Правительство направит 200 млрд рублей на страховые пенсии и пособия для россиян

В 2022 году Правительство России направит 200 млрд рублей на выплату страховых пособий и пенсий. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На эти средства, выделенные из резервного фонда страны, будут полностью покрыты обязательства по данным выплатам, предусмотренным законодательством.

«Выделить в 2022 году Минфину России для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование бюджетные ассигнования в размере 200 000 000 тысяч рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации», — отмечается в тексте распоряжения.

Контролировать использование средств поручено Минфину России. До 31 марта следующего года оно представит соответствующий доклад Кабмину.