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Ру Тат
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Общество
11 мая 2022  15:36

Правительство направит 1,7 трлн рублей на выплаты и медпомощь россиянам

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Правительство направит около 1,7 трлн рублей на бесперебойное предоставление выплат и оказание медицинской помощи россиянам. Средства получат Фонд обязательного страхования, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования РФ, рассказал Премьер-министр Михаил Мишустин.

«Это позволит обеспечить их устойчивость, продолжить бесперебойное предоставление людям пенсий, пособий, оказание бесплатной медицинской помощи. Все обязательства государства перед гражданами и дальше должны выполняться в полном объеме», — подчеркнул Председатель Правительства.

Во время заседания он отметил, что Кабмин уже продлил сроки уплаты страховых взносов для российских предприятий. Принятая мера позволит уменьшить финансовую нагрузку на организации.

#Правительство #пенсии #медицинская помощь
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