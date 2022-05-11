Правительство направит 1,7 трлн рублей на выплаты и медпомощь россиянам

Правительство направит около 1,7 трлн рублей на бесперебойное предоставление выплат и оказание медицинской помощи россиянам. Средства получат Фонд обязательного страхования, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования РФ, рассказал Премьер-министр Михаил Мишустин.

«Это позволит обеспечить их устойчивость, продолжить бесперебойное предоставление людям пенсий, пособий, оказание бесплатной медицинской помощи. Все обязательства государства перед гражданами и дальше должны выполняться в полном объеме», — подчеркнул Председатель Правительства.

Во время заседания он отметил, что Кабмин уже продлил сроки уплаты страховых взносов для российских предприятий. Принятая мера позволит уменьшить финансовую нагрузку на организации.