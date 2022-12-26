Правительство направит 16,5 млрд рублей на поддержку российских ж/д компаний

Правительство России выделит 16,5 млрд рублей на поддержку железнодорожных компаний. Средства направят из резервного фонда Кабмина.

Деньги получат владельцы железнодорожной инфраструктуры за предоставление льготного тарифа компаниям, занимающимся перевозками на пригородных маршрутах и в поездах дальнего следования. Ожидается, что выделенные средства пойдут на закупку новых вагонов.

Это, в свою очередь, поможет удерживать цены на билеты на доступном уровне, а также обеспечить бесперебойное железнодорожное сообщение и безопасность пассажиров.