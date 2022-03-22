Правительство направило более 1 млрд рублей на выплаты работникам соцучреждений

Свыше 1 млрд рублей направлено на специальные выплаты социальным работникам, работающим с Covid-пациентами. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Темпы заболеваемости снижаются, при этом все пациенты по-прежнему должны получать необходимое лечение и уход», — цитирует его пресс-служба Правительства.

Выделенные средства пойдут на выплаты сотрудникам социальных учреждений во II квартале текущего года. Их получат работники домов престарелых, интернатов для инвалидов и других организаций.

Оказать им поддержку ранее поручил Президент РФ Владимир Путин.