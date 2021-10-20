Правительство намерено возобновить льготные кредиты под 3% для поддержки предпринимателей

Правительство РФ планирует возобновить программу льготного кредитования для бизнеса из-за введения нерабочих дней в октябре-ноябре, сообщил на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства РФ первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

По его словам, речь идет о возобновлении программы кредитной поддержки ФОТ 3.0, которая действовала в марте-июле текущего года.

«Предприятия в наиболее пострадавших отраслях, столкнувшиеся с падением выручки на 25-30% и больше, могут ощущать серьезную нехватку дешевой ликвидности, прежде всего, для уплаты налогов, аренды, коммунальных платежей и так далее. Поэтому предоставление дешевых кредитов с большой рассрочкой мы считаем мерой адекватной и правильной», - отметил Белоусов.

Он сказал, что кредит будет предоставляться из расчета 1 МРОТ на 1 занятого, умноженные на 12 месяцев.

«Малая компания с численностью до 250 человек сможет получить кредит до 40 млн рублей. Что должно хватить на уплату налогов и других платежей. При этом 6 месяцев - это так называемый грейс-период, когда предприятие вообще не будет осуществлять никаких платежей по кредиту», - подчеркнул вице-премьер.

После полугодовой отсрочки предприятие будет погашать кредит равными долями по льготной процентной ставке, которая будет установлена в размере 3% годовых.

Программа позволить охватить около 1,2 млн человек.

По словам Белоусова, предоставление кредитов будет увязано с сохранением численности работников, так же, как это было в рамках программы ФОТ 3.0. В период действия программы она не должна снижаться больше, чем на 10%, то есть 90% работников должны быть сохранены. «Мы это предлагаем записать в кредитный договор. Если предприятие нарушает это условие, оно автоматически выпадает из программы и начинает тогда платить полную рыночную ставку, которая будет составлять порядка 10% годовых», - заявил вице-премьер.

Еще одна мера поддержки предполагает единовременную выплату грантов предприятиям малого и среднего бизнеса в объеме 1 МРОТ на одного занятого. По его словам, назначать гранты планируется по заявительному принципу. Подать заявление можно будет с 1 ноября по 15 декабря. Такая мера поддержки предусмотрена для предприятий спорта, гостиничного бизнеса, общепита, в сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других.

По оценке Белоусова, в целом потери бизнеса в период нерабочих дней могут составить около 60 млрд рублей.

«В связи с объявлением нерабочих дней бизнес, прежде всего малый и средний, понесет определенные издержки. В этом связи прошу Правительство обеспечить те меры о которых было сказано, меры поддержки предприятиям и организациям. Одно дело их наметить, другое дело – реализовать. Надеюсь, что так же, как и в предыдущие периоды, это будет сделано так же организованно, кото это удалось Правительству сделать в прошлый раз. Надо учитывать опыт прошлого года, который показал, как мы знаем, свою высокую эффективность. Это в том числе оценки самих предпринимателей», - подчеркнул Президент России Владимир Путин.