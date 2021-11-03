Правительство наградило 28 молодых ученых за достижения в науке и технике

Правительство РФ утвердило распоряжение о вручении премий в области науки и техники. Их лауреатами стали 28 россиян в возрасте до 35 лет, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий Правительства 2021 года в области науки и техники для молодых ученых», — отмечается в сообщении.

Среди награжденных — три доктора наук, 11 кандидатов наук, два профессора и два доцента. Они были отмечены за работы в области регенеративной медицины, экспериментальных космических исследований, энергоэффективных методов сжигания органического топлива.

Данная премия присуждается на основании рекомендаций межведомственного совета, включающего ученых и представителей государственных органов. Согласно документу, каждый авторский коллектив — в этом году их шесть — станет обладателем 1 млн рублей.