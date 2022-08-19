Правительство на три месяца ограничит вывоз макулатуры из России

С 3 сентября по 3 декабря 2022 года объем экспорта макулатуры из России будет сокращен до 30 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Отмечается, что такая мера вводится для поддержки производителей картонной тары, которые используют макулатуру в качестве основного сырья.

За счет ограничения экспорта Правительство планирует не допустить дефицита на внутреннем рынке.

Минпромторг РФ распределит доступные для вывоза объемы макулатуры между экспортерами, уточняет пресс-служба кабинета.