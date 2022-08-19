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Ру Тат
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Экономика
19 августа 2022  10:58

Правительство на три месяца ограничит вывоз макулатуры из России

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С 3 сентября по 3 декабря 2022 года объем экспорта макулатуры из России будет сокращен до 30 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Отмечается, что такая мера вводится для поддержки производителей картонной тары, которые используют макулатуру в качестве основного сырья. 

За счет ограничения экспорта Правительство планирует не допустить дефицита на внутреннем рынке. 

Минпромторг РФ распределит доступные для вывоза объемы макулатуры между экспортерами, уточняет пресс-служба кабинета.

#макулатура #Минпромторг #кабмин
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