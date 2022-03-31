Правительство на полгода продлило уплату налога по упрощенной системе для бизнеса

Срок уплаты налога по упрощенной системе для ИП и организаций ряда отраслей экономики продлен еще на шесть месяцев. За этот период бизнесмены смогут оплатить налоги за 2021 год и I квартал текущего, сообщает пресс-служба Кабмина.

Согласно постановлению, подписанному Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, воспользоваться упрощенной системой могут предприятия, занимающиеся деревообработкой, производством лекарственных препаратов, компьютеров и электронных средств, транспорта, продуктов, одежды, бумаги и ряда других товаров.

О продлении упрощенного режима уплаты налога для бизнеса Мишустин ранее объявил на совещании у Президента России Владимира Путина.