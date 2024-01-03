Правительство на год продлило упрощенный ввоз смартфонов, ноутбуков и микросхем в Россию

В России на 2024 год продлен упрощенный порядок ввоза электронных устройств и оборудования. Под него подпадают компьютеры, планшеты, ноутбуки, смартфоны, микросхемы и рации. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства РФ.

Благодаря документу выдача разрешительных документов на ввоз товаров, содержащих оборудование для шифрования, продолжится в упрощенном порядке. Распространяется он и на предоставление документов таможенным органам.

«Правительство Российской Федерации постановляет: 1. В абзаце первом пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 9 мая 2022 г. № 834 „Об установлении особенностей ввоза в Российскую Федерацию шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих“ <...> слова „в 2022 и 2023 годах“ заменить словами „в 2022, 2023 и 2024 годах“», — отмечается в документе.