«Ъ»: Правительство может разрешить рост тарифов на мобильную связь на 5% выше инфляции

Фото: © Рамиль Гали / архив «Татар-информ»

Модернизация сетей для обеспечения их стабильной работы требует роста тарифов на 5% выше инфляции каждый год, уверены крупнейшие операторы связи. Правительство РФ готово согласиться на это, но лишь при соблюдении ряда условий, пишет газета «Коммерсантъ».

По словам близких к Правительству источников издания, о необходимости увеличения тарифов операторы заявили при обсуждении развития отрасли до 2035 года на сессии, которую 20 июня провел Премьер-министр Михаил Мишустин. Еще в апреле 2022-го ФАС рекомендовала повышать цены на связь не более чем на накопленную с начала года инфляцию.

В Минцифры РФ заявили, что понимают причину, из-за которой компании предлагают повысить тарифы. Это «необходимость проведения масштабного обновления инфраструктуры для внедрения новых технологий» при высокой закредитованности операторов и наличия у них значимых социальных обязательств.

Вместе с тем в ведомстве пояснили, что индексация возможна лишь при выполнении ряда условий. Речь идет о дифференцированном подходе к различным группам клиентов (включая «обязательное продолжение программы бесплатного доступного интернета»), «плавном и поэтапном» характере роста и создании механизма, который бы гарантировал исполнение обязательств по инвестициям в обновление инфраструктуры связи.

Соответственно, один из собеседников газеты уточнил, что Минцифры может потребовать от операторов подписания обязующих инвестиционных соглашений.

По оценке генерального директора компании TelecomDaily Дениса Кускова, цены на услуги мобильной и широкополосной связи с учетом зафиксированного уровня роста к инфляции в 2023 году могут увеличиться на 12–15%, а в 2024-м — до 20%.