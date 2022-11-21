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Здоровье
21 ноября 2022  14:30

Правительство изучает возможность повысить зарплаты российских медиков

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Правительство изучает вопрос повышения зарплат медицинских работников. Об этом сегодня рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас идет проработка вопроса в целом об изменении и увеличении оплаты (работы) медиков», — объявил министр во время встречи с фракцией «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме.

Глава федерального Минздрава отметил, что в этом году Кабмин дополнительно направит 59 млрд рублей на зарплаты медработников.

#Михаил Мурашко #повышение зарплаты #медики
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