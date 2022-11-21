Правительство изучает возможность повысить зарплаты российских медиков
Правительство изучает вопрос повышения зарплат медицинских работников. Об этом сегодня рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сейчас идет проработка вопроса в целом об изменении и увеличении оплаты (работы) медиков», — объявил министр во время встречи с фракцией «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме.
Глава федерального Минздрава отметил, что в этом году Кабмин дополнительно направит 59 млрд рублей на зарплаты медработников.