Правительство готовит запуск единой цифровой платформы в соцсфере

В 2024 году в России появится единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере. Постановление о ее создании подписано Премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Ожидается, что новый сервис поможет упростить и повысить скорость предоставления мер поддержки.

Платформа будет базироваться на действующих ресурсах, в частности Единой госинформсистеме социального обеспечения. На нее загрузят информацию о получателях мер соцподдержки.

Платформа станет единой площадкой для реализации всех процессов для назначения и предоставления всех мер соцподдержки. Всю необходимую документацию ведомства начнут получать благодаря взаимодействию друг с другом.