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Правительство готовит запуск единой цифровой платформы в соцсфере
В 2024 году в России появится единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере. Постановление о ее создании подписано Премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Ожидается, что новый сервис поможет упростить и повысить скорость предоставления мер поддержки.
Платформа будет базироваться на действующих ресурсах, в частности Единой госинформсистеме социального обеспечения. На нее загрузят информацию о получателях мер соцподдержки.
Платформа станет единой площадкой для реализации всех процессов для назначения и предоставления всех мер соцподдержки. Всю необходимую документацию ведомства начнут получать благодаря взаимодействию друг с другом.
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