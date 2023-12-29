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Политика 29 декабря 2023 18:49

Правительство готовит запуск единой цифровой платформы в соцсфере

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В 2024 году в России появится единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере. Постановление о ее создании подписано Премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Ожидается, что новый сервис поможет упростить и повысить скорость предоставления мер поддержки.
Платформа будет базироваться на действующих ресурсах, в частности Единой госинформсистеме социального обеспечения. На нее загрузят информацию о получателях мер соцподдержки.

Платформа станет единой площадкой для реализации всех процессов для назначения и предоставления всех мер соцподдержки. Всю необходимую документацию ведомства начнут получать благодаря взаимодействию друг с другом.

#соцподдержка #Правительство РФ
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