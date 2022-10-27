Правительство ФРГ заявило об отсутствии возможности запустить «Северный поток-2»

Возможности запуска «Северного потока-2» после повреждений нет, заявило Правительство ФРГ. Так власти Германии ответили на запрос о запуске газопровода лидера фракции «Альтернатива для Германии» Лейф-Эрик Хольма, сообщает «Коммерсантъ».

«Очень вероятно, что акт диверсии с сильными взрывами оказал негативное влияние на обе нити трубопровода, поэтому в настоящее время отсутствует техническая доступность»,— приводится ответ Бундестага.

Отмечается, что члены партии «Альтернатива для Германии» считают неверным курс правительства на энергетическую независимость от России, поскольку он наносит ущерб интересам страны и простым гражданам Германии и всячески выступает за перезапуск «Северного потока-2». По словам политика, в немецком правительстве «будто ожидают», что ситуация с газопроводом «разрешится сама собой».

26 сентября на нитках «Северных потоков» произошли утечки газа, вызванные двумя мощными взрывами на газопроводах. Россия и Запад считают причиной диверсию. Германия, Дания и Швеция проводят расследования.