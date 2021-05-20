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Ру Тат
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20 мая 2021  17:06

Правительство Башкирии утвердило лимиты на покупку автомобилей муниципальным служащим

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Постановление о лимитах на приобретение автомобилей для муниципальных служащих подписал Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Согласно документу, максимальная стоимость легкового автомобиля с пробегом до 20 км (с двигателем 190 лошадиных сил) должна составлять не более 1,3 млн рублей, для работников администраций — 800 тыс. рублей (120 л.с.). Для сотрудников сельских и городских поселений лимит определен в сумме 700 тыс. рублей.

Бюджет Башкирии выделяет от 70% стоимости автомобиля. Расходы не менее 30% берет на себя городской округ, 10% — район.
Муниципалитеты должны обосновать выделение субсидии, в том числе подтвердить расходы по обновлению автопарка и потребность в покупке.
 

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