Правительство Башкирии утвердило лимиты на покупку автомобилей муниципальным служащим

Постановление о лимитах на приобретение автомобилей для муниципальных служащих подписал Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Согласно документу, максимальная стоимость легкового автомобиля с пробегом до 20 км (с двигателем 190 лошадиных сил) должна составлять не более 1,3 млн рублей, для работников администраций — 800 тыс. рублей (120 л.с.). Для сотрудников сельских и городских поселений лимит определен в сумме 700 тыс. рублей.

Бюджет Башкирии выделяет от 70% стоимости автомобиля. Расходы не менее 30% берет на себя городской округ, 10% — район.

Муниципалитеты должны обосновать выделение субсидии, в том числе подтвердить расходы по обновлению автопарка и потребность в покупке.

