Правительство Афганистана назначило прокурором Саланга представителя татарской общины

Фото: ИА " Татар - информ"

Правительство Афганистана продолжает назначать на государственные должности представителей татарской общины страны. В апреле главой центральной газеты Афганистана стал Абдулла Хамед Татар, а недавно ответственным прокурором района Саланг провинции Парван назначен Ашеколла Джалалзада Татар.

«Джалалзада окончил государственный университет в Иране, получил степень магистра юриспруденции и права. До назначения прокурором преподавал в Кабульском университете», — рассказал «Татар-информу» глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

Саланг — стратегический перевал в Афганистане, связывающий северную и центральную части страны. Через нее проходит автомобильная дорога, являющаяся важнейшей жизненной артерией экономики Афганистана. В 1958–1964 годах на перевале советскими специалистами был построен тоннель, который афганцы до сих пор называют «дорогой жизни».

«Добившись официального признания своей нации, татары Афганистана на сегодняшний день демонстрируют большие успехи, занимая всё новые и новые правительственные должности. Правительство считает представителей татарской общины очень надежными людьми, которые умеют держать свое слово. К тому же многие афганские татары получили хорошее образование, что делает их незаменимыми на государственных постах», — прокомментировал назначение генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.