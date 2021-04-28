Премьер-министры РФ и Казахстана договорились в Казани об экономическом сотрудничестве

В Казани подписана Комплексная программа экономического сотрудничества между правительствами России и Казахстана на 2021 — 2025 годы.

Документ был подписан на встрече Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с Премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

«Подписание очень важных документов готовилось несколько месяцев нами совместно», — сказал Мишустин.

Он отметил, что торгово-экономическое сотрудничество России и Казахстана развивается достаточно хорошими темпами. «Мы продолжаем работу над восстановлением товарооборота, который снизился из-за пандемии. Хорошие возможности имеются у нас в промышленности, АПК, энергетике, цифровой экономике. Знаем, что эти отрасли отнесены и в Казахстане к приоритетным. Предлагаю оптимизировать проработку этих направлений», — подчеркнул он.

Премьер-министр РФ упомянул, что страны совместно запустили производство вакцины «Спутник V» на Карагандинском фармацевтическом заводе. «Делаем все, что можем, для дополнительных поставок вакцины в Казахстан. Уверен, что совместными усилиями мы справимся с пандемией, — заявил он. — И мы поддерживаем предложенное казахстанскими друзьями приоритетное направление — углубление евразийской интеграции».

Председатель Правительства РФ также поздравил казахстанскую делегацию со священным для мусульман месяцем Рамадан. «Между нашими странами добрососедские и теплые отношения. Социально-экономические связи между Казахстаном и Россией активно развиваются», — заметил он.

Премьер-министр Казахстана добавил, что подготовленные для подписания документы «отражают динамику сотрудничества между двумя странами».

«Отрадно, что уровень товарооборота вернулся к допандемийному периоду. За три месяца объем торговли на уровне аналогичного периода прошлого года. По сути речь идет о восстановлении торгово-экономического сотрудничества в 2021 году. Уверен, что эту динамику мы сможем сохранить и нарастить объем торговли в новом качестве», — продолжил он.

Мамин также поблагодарил присутствующего на встрече Президента Татарстана Рустама Минниханова за организацию мероприятий Евразийского межправительственного совета.

«Казань славится как своим гостеприимством, так в умении организовать самые сложные саммиты, конференции и выставки. Поэтому Вам спасибо, Рустам Нургалиевич», — поддержал Мишустин Премьер-министра Казахстана.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в Казани 29-30 апреля. На заседании главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и России обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Особое внимание будет уделено вопросам функционирования внутреннего рынка, таможенно-тарифного регулирования, а также перспективам сотрудничества в области космических исследований.