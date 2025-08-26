«Правильный диагноз и меры противодействия»: будущее «нефтянки» обсудили в Казани

Истощение ресурсной базы и снижение объемов добычи, а также развитие цифровых и интеллектуальных месторождений – эти темы стали одними из центральных сегодня на пленарной сессии Татарстанского нефтегазохимического форума. Какие вызовы стоят перед отраслью и как их решить – в материале «Татар-информа».





В «Казань Экспо» открылся традиционный Татарстанский нефтегазохимический форум

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

От архивов войны до VR-симуляторов: какие экспозиции представили на выставке Kazan Oil, Gas & Chemistry

В «Казань Экспо» сегодня открылся традиционный Татарстанский нефтегазохимический форум.

«В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности мы проводим форум, который по праву стал одним из самых масштабных мероприятий нефтяной отрасли», – сказал на открытии Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что в этом году форум приобретает особый смысл, так как 75-летие отмечает компания «Татнефть», которая по праву стала символом развития нефтяной отрасли республики.

В рамках форума сегодня начала работу и Международная нефтегазохимическая выставка Kazan Oil, Gas & Chemistry.

В этом году выставка поразила гостей огромным количеством стендов. Как отметил Минниханов на церемонии открытия форума, в ней принимают участие около 200 ведущих отраслевых компаний России и зарубежных стран.

Первыми Раис РТ осмотрел экспозиции «Татнефти», СИБУРа и ТАИФа. Здесь ему показали образцы продукции компаний и рассказали о достижениях и планах на дальнейшее развитие.

В рамках форума начала работу Международная нефтегазохимическая выставка Kazan Oil, Gas & Chemistry Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В целом же на выставке можно увидеть огромное количество так или иначе связанных с нефтегазохимическим комплексом производителей, которые заняты в разных сферах – начиная от сырья и инструментов и заканчивая беспилотниками, логистическими компаниями и крупным машиностроением.

К примеру, «Транснефть» показала макет взрывозащищенного электродвигателя, а Академия наук Татарстана – новые композитные материалы. Много стендов посвящено композитным трубам и кабелям, а также различным клапанам, переходникам и инструментам для монтажа.

Особенной стала посвященная 80-летию Победы экспозиция «Дважды победители». На ней рассказывается о работе нефтяников, газовиков и химиков ТАССР во время Великой Отечественной войны и восстановления страны после Победы. На стенде представлено свыше 400 экспонатов: подлинные приказы, редкие архивные документы, письма с фронта, личные вещи ветеранов, военная форма, костюм работника кислотного производства, макеты оружия.

На выходе из павильона расположились площадки ProSkills – гостям предлагали попробовать себя в роли специалистов различных профессий с помощью виртуальной реальности.

В этом году выставка поразила гостей огромным количеством стендов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татарстан – лидер научно-технического прогресса и импортозамещения в отрасли»

Пленарное заседание Татарстанского нефтегазохимического форума в этом году прошло под эгидой «Технологическое лидерство и устойчивое нефтегазовое развитие: инновационные подходы и решения для будущей отрасли». Перед началом дискуссии участников и гостей форума в видеообращении поприветствовал вице-премьер России Александр Новак.

«Татарстан известен своими богатыми нефтяными ресурсами и по праву считается одним из ведущих химических и нефтехимических центров России, лидером научно-технического прогресса и импортозамещения в отрасли», – сказал он.

По словам вице-премьера, залогом успешного развития комплекса также служит кадровый потенциал. «Профессионалы, которые своим ежедневным кропотливым трудом заложили прочные основы нефтехимической отрасли региона и сегодня продолжают обеспечивать ее устойчивое развитие», – заявил Новак.

Гостей форума в видеообращении поприветствовал вице-премьер России Александр Новак Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татнефть» – локомотив отрасли в Татарстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что развитие нефтегазохимического комплекса не только обеспечивает лидерство в отрасли среди регионов России, но и приносит значительную часть доходов бюджета.

«Нефтегазохимический комплекс Татарстана остается основой экономики республики, формируя пятую часть доходов бюджета. По итогам прошлого года в Татарстане: добыто 33,8 млн тонн нефти и около двух третей от этого объема перерабатывается на двух крупных объектах – ТАНЕКО и ТАИФ-НК», – отметил Минниханов.

Большое внимание Раис республики уделил компании «Татнефть», которую они назвал локомотивом отрасли в Татарстане.

«За 75 лет она прошла путь от первых скважин на Ромашкинском месторождении до технологического лидера отрасли, которая стабильно обеспечивает около 30 млн тонн нефти в год», – сказал Минниханов.

Пленарное заседание форума прошло под эгидой «Технологическое лидерство и устойчивое нефтегазовое развитие: инновационные подходы и решения для будущей отрасли» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что компания активно внедряет современные технологии добычи, включая методы увеличения нефтеотдачи пластов, горизонтальное бурение и гидроразрыв пласта. И это несмотря на высокую степень выработанности ресурсной базы.

Помимо этого, компания уделяет особое внимание цифровизации, автоматизации производства и реализует проекты импортозамещения стратегического уровня в нефтехимии, биотехнологии, энергетике.

«Татнефть» – наша гордость, инвестиции которой способствуют росту валового регионального продукта, созданию рабочих мест развитию технологий, тем самым обеспечивая устойчивость экономики Татарстана», – отметил Минниханов.

«Мы готовы к широкой кооперации и открытому обмену знаниями»

Среди вызовов, стоящих перед отраслью, он особо выделил: истощение традиционной ресурсной базы, освоение высоковязкой и сверхвязкой нефти, внедрение экологически ответственных технологий, а также развитие цифровых и интеллектуальных месторождений.

Рустам Минниханов отметил, что развитие нефтегазохимического комплекса не только обеспечивает лидерство в отрасли среди регионов России, но и приносит значительную часть доходов бюджета Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Для решения данных задач нам важно скоординировать свои усилия в науке, образовании, промышленности и развивать интеграцию с международными партнерами.

Мы готовы к широкой кооперации и открытому обмену знаниями и передовыми практиками.

Уверен, наше мероприятие поможет обозначить дальнейшее видение развития нефтегазового комплекса в сегодняшних условиях», – заключил Раис Татарстана.

«Правильный диагноз и меры противодействия – это более 50% успеха»

Председатель совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник выразил обеспокоенность снижением объемов добычи и бурения в стране, а также понижением эффективности бурения.

Юрий Шафраник выразил обеспокоенность снижением объемов добычи и бурения в стране Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В таких случаях правильный диагноз и меры противодействия – это более 50% успеха. Но если затянуть, то ничего хорошего не будет», – заявил эксперт.

По его словам, главными векторами в исправлении ситуации могут стать оптимальное определение зон бурения и грамотное проектирование конструкции скважин, для получения максимального эффекта.

Будущее за роботизацией и технологическим лидерством

В целом же все экспертное сообщество сошлось во мнении, что дальнейшее развитие отрасли за повышением производительности труда за счет внедрения инновационных технологий и достижением технологического суверенитета всего нефтегазового комплекса.

Евгений Грабчак отметил, что в условиях ограниченных трудовых ресурсов будущее за цифровизацией и роботизацией Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Так, замминистра энергетики России Евгений Грабчак отметил, что в условиях ограниченных трудовых ресурсов будущее за цифровизацией и роботизацией.

А замминистра промышленности и торговли России Михаил Иванов в свою очередь рассказал о развитии нефтегазового машиностроения. По его словам, к концу года ожидается, что доля российского оборудования на нефтегазовом рынке достигнет 80%.

И это учитывая, что за последние 10 лет эта доля существенно выросла – в 2015 году она была почти вдвое меньше и составляла 43%.