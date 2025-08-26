news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 26 августа 2025 16:00

«Правильный диагноз и меры противодействия»: будущее «нефтянки» обсудили в Казани

Минниханов озвучил проблемы нефтегазохииической отрасли

Читайте нас в
Телеграм

Истощение ресурсной базы и снижение объемов добычи, а также развитие цифровых и интеллектуальных месторождений – эти темы стали одними из центральных сегодня на пленарной сессии Татарстанского нефтегазохимического форума. Какие вызовы стоят перед отраслью и как их решить – в материале «Татар-информа».

«Правильный диагноз и меры противодействия»: будущее «нефтянки» обсудили в Казани
В «Казань Экспо» открылся традиционный Татарстанский нефтегазохимический форум
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

От архивов войны до VR-симуляторов: какие экспозиции представили на выставке Kazan Oil, Gas & Chemistry

В «Казань Экспо» сегодня открылся традиционный Татарстанский нефтегазохимический форум.

«В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности мы проводим форум, который по праву стал одним из самых масштабных мероприятий нефтяной отрасли», – сказал на открытии Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что в этом году форум приобретает особый смысл, так как 75-летие отмечает компания «Татнефть», которая по праву стала символом развития нефтяной отрасли республики.

В рамках форума сегодня начала работу и Международная нефтегазохимическая выставка Kazan Oil, Gas & Chemistry.

В этом году выставка поразила гостей огромным количеством стендов. Как отметил Минниханов на церемонии открытия форума, в ней принимают участие около 200 ведущих отраслевых компаний России и зарубежных стран.

Первыми Раис РТ осмотрел экспозиции «Татнефти», СИБУРа и ТАИФа. Здесь ему показали образцы продукции компаний и рассказали о достижениях и планах на дальнейшее развитие.

В рамках форума начала работу Международная нефтегазохимическая выставка Kazan Oil, Gas & Chemistry

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В целом же на выставке можно увидеть огромное количество так или иначе связанных с нефтегазохимическим комплексом производителей, которые заняты в разных сферах – начиная от сырья и инструментов и заканчивая беспилотниками, логистическими компаниями и крупным машиностроением.

К примеру, «Транснефть» показала макет взрывозащищенного электродвигателя, а Академия наук Татарстана – новые композитные материалы. Много стендов посвящено композитным трубам и кабелям, а также различным клапанам, переходникам и инструментам для монтажа.

Особенной стала посвященная 80-летию Победы экспозиция «Дважды победители». На ней рассказывается о работе нефтяников, газовиков и химиков ТАССР во время Великой Отечественной войны и восстановления страны после Победы. На стенде представлено свыше 400 экспонатов: подлинные приказы, редкие архивные документы, письма с фронта, личные вещи ветеранов, военная форма, костюм работника кислотного производства, макеты оружия.

На выходе из павильона расположились площадки ProSkills – гостям предлагали попробовать себя в роли специалистов различных профессий с помощью виртуальной реальности.

В этом году выставка поразила гостей огромным количеством стендов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татарстан – лидер научно-технического прогресса и импортозамещения в отрасли»

Пленарное заседание Татарстанского нефтегазохимического форума в этом году прошло под эгидой «Технологическое лидерство и устойчивое нефтегазовое развитие: инновационные подходы и решения для будущей отрасли». Перед началом дискуссии участников и гостей форума в видеообращении поприветствовал вице-премьер России Александр Новак.

«Татарстан известен своими богатыми нефтяными ресурсами и по праву считается одним из ведущих химических и нефтехимических центров России, лидером научно-технического прогресса и импортозамещения в отрасли», – сказал он.

По словам вице-премьера, залогом успешного развития комплекса также служит кадровый потенциал. «Профессионалы, которые своим ежедневным кропотливым трудом заложили прочные основы нефтехимической отрасли региона и сегодня продолжают обеспечивать ее устойчивое развитие», – заявил Новак.

Гостей форума в видеообращении поприветствовал вице-премьер России Александр Новак

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татнефть» – локомотив отрасли в Татарстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что развитие нефтегазохимического комплекса не только обеспечивает лидерство в отрасли среди регионов России, но и приносит значительную часть доходов бюджета.

«Нефтегазохимический комплекс Татарстана остается основой экономики республики, формируя пятую часть доходов бюджета. По итогам прошлого года в Татарстане: добыто 33,8 млн тонн нефти и около двух третей от этого объема перерабатывается на двух крупных объектах – ТАНЕКО и ТАИФ-НК», – отметил Минниханов.

Большое внимание Раис республики уделил компании «Татнефть», которую они назвал локомотивом отрасли в Татарстане.

«За 75 лет она прошла путь от первых скважин на Ромашкинском месторождении до технологического лидера отрасли, которая стабильно обеспечивает около 30 млн тонн нефти в год», – сказал Минниханов.

Пленарное заседание форума прошло под эгидой «Технологическое лидерство и устойчивое нефтегазовое развитие: инновационные подходы и решения для будущей отрасли»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что компания активно внедряет современные технологии добычи, включая методы увеличения нефтеотдачи пластов, горизонтальное бурение и гидроразрыв пласта. И это несмотря на высокую степень выработанности ресурсной базы.

Помимо этого, компания уделяет особое внимание цифровизации, автоматизации производства и реализует проекты импортозамещения стратегического уровня в нефтехимии, биотехнологии, энергетике.

«Татнефть» – наша гордость, инвестиции которой способствуют росту валового регионального продукта, созданию рабочих мест развитию технологий, тем самым обеспечивая устойчивость экономики Татарстана», – отметил Минниханов.

«Мы готовы к широкой кооперации и открытому обмену знаниями»

Среди вызовов, стоящих перед отраслью, он особо выделил: истощение традиционной ресурсной базы, освоение высоковязкой и сверхвязкой нефти, внедрение экологически ответственных технологий, а также развитие цифровых и интеллектуальных месторождений.

Рустам Минниханов отметил, что развитие нефтегазохимического комплекса не только обеспечивает лидерство в отрасли среди регионов России, но и приносит значительную часть доходов бюджета

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Для решения данных задач нам важно скоординировать свои усилия в науке, образовании, промышленности и развивать интеграцию с международными партнерами.

Мы готовы к широкой кооперации и открытому обмену знаниями и передовыми практиками.

Уверен, наше мероприятие поможет обозначить дальнейшее видение развития нефтегазового комплекса в сегодняшних условиях», – заключил Раис Татарстана.

«Правильный диагноз и меры противодействия – это более 50% успеха»

Председатель совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник выразил обеспокоенность снижением объемов добычи и бурения в стране, а также понижением эффективности бурения.

Юрий Шафраник выразил обеспокоенность снижением объемов добычи и бурения в стране

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В таких случаях правильный диагноз и меры противодействия – это более 50% успеха. Но если затянуть, то ничего хорошего не будет», – заявил эксперт.

По его словам, главными векторами в исправлении ситуации могут стать оптимальное определение зон бурения и грамотное проектирование конструкции скважин, для получения максимального эффекта.

Будущее за роботизацией и технологическим лидерством

В целом же все экспертное сообщество сошлось во мнении, что дальнейшее развитие отрасли за повышением производительности труда за счет внедрения инновационных технологий и достижением технологического суверенитета всего нефтегазового комплекса.

Евгений Грабчак отметил, что в условиях ограниченных трудовых ресурсов будущее за цифровизацией и роботизацией

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Так, замминистра энергетики России Евгений Грабчак отметил, что в условиях ограниченных трудовых ресурсов будущее за цифровизацией и роботизацией.

А замминистра промышленности и торговли России Михаил Иванов в свою очередь рассказал о развитии нефтегазового машиностроения. По его словам, к концу года ожидается, что доля российского оборудования на нефтегазовом рынке достигнет 80%.

И это учитывая, что за последние 10 лет эта доля существенно выросла – в 2015 году она была почти вдвое меньше и составляла 43%.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
Фоторепортаж: Владимир Васильев
#татарстанский нефтегазохимический форум #Рустам Минниханов #Татарстан #форум #нефть #газ #Казань #Россия #александр новак
news_right_1
news_right_2
news_right_3
news_bot
В топе
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025
На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

25 августа 2025