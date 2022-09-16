«Правильные стратегические планы»: Беляев назвал задачи на посту главы Менделеевска

Избранный мэром города Менделеевска и главой Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев перечислил задачи, которые ему придется решать на посту руководителя муниципального образования. После избрания он поблагодарил всех за доверие и поддержку, а также за слаженную работу в единой команде.

«Я искренне благодарен каждому из вас за то, что единогласно доверяете мне возглавить район. Это крайне высокая степень ответственности и уровень доверия за качественное проведение реализации национальных проектов, программ социально-экономического развития территории», — заявил он.

По словам руководителя, доверие граждан — это главный капитал. «Умение слышать людей, знать их нужды и заботы, а также способность убеждать — то, что у нас это получается, доказано многими конкретными делами и способствует росту политического влияния», — сказал глава района.

Основной задачей Беляев видит развитие муниципалитета. «Наша задача — сделать прорыв в развитии района. Использовать имеющийся колоссальный промышленный, природный, кадровый и творческий потенциал. У нас много интересных и инновационных проектов», — объяснил свое видение перспектив Радмир Беляев.

Депутат Эдуард Еремеев, главный инженер АО «Аммоний», выступая на заседании Горсовета, отметил, что за год, прошедший со вступления Радмира Беляева в должность руководителя исполкома, в городе произошли разительные перемены.

«Радмиру Ильдаровичу удалось вовлечь в созидательный процесс все предприятия, организации и общественность города. Он умело выстраивает открытый и конструктивный диалог с бизнес-сообществом. Благодаря сложившимся партнерским отношениям наше предприятие также включилось в решение вопросов, связанных с развитием города и района», — отметил он.

Новый глава муниципалитета также назвал достижения города и района: на сегодняшний день Менделеевский район замыкает десятку городов успешного социально-экономического развития. На территории района располагаются ТОСЭР «Менделеевск», два крупнейших комбината — АО «Аммоний» и химзавод имени Карпова, санаторий «Ижминводы» и другие объекты.

«За этот год мы создали очень неплохой задел для нашего общего будущего. В будущее мы идем с правильными стратегическими планами», — резюмировал Радмир Беляев.