Хабенский и Мацуев осмотрели старейшую музыкальную школу Татарстана после реставрации

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Около года ушло на реставрацию старейшего музыкального учебного заведения Татарстана — музшколы №1 им. П.И. Чайковского в Казани. На обновление двухэтажного здания с флигелем общей площадью 1 266,8 кв. метра ушло порядка 174,1 млн рублей из республиканского и городского бюджетов.

«У нас поменялось все. Вплоть до того, что были разобраны и шумоизолированы стены. Заменена была вся „начинка“, электрика, встроен высокоскоростной интернет, привезено новейшее оборудование... Я уже молчу и о самом оформлении здания. Дети, которые впервые входили сюда после реставрации, приходили в полнейший восторг»", — рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ризиля Камалова.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Одними из первых изменения оценили мэр Ильсур Метшин и народные артисты России Денис Мацуев и Константин Хабенский.

Особое отношение власти к детям отметил сам Константин Хабенский: «На этой почве мы и нашли общий язык с Ильсуром Раисовичем. Самое правильное вложение — это вложение в детей. Оно окупается, дает свои корни, если правильно вкладывать финансы, знания, внимание и любовь в них. В этом смысле за Казань я спокоен».

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

И хотя здание школы построено в 1905 году и является объектом культурного наследия РТ, тем не менее при проектировании удалось учесть пожелания педагогов и расширить количество кабинетов.

Статус объекта учитывался при проектировании и выполнении работ, изучались старинные чертежи, дизайнеры подобрали похожие материалы для отделки и декора. Между первым и вторым этажом здания сохранили старинную плитку.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Навели не только внешний лоск. Теперь дети имеют возможность заниматься на новейших инструментах. Были приобретены 17 акустических пианино «Михаил Глинка 3», три профессиональные классические гитары Classical Concert, два баяна «Юпитер Люкс», а также скрипки и виолончели Goronok, балалайка-контрабас, бас-гитары.

Шесть цифровых сценических пианино Kurzweil теперь стоят в кабинете отделения импровизации — направлении, которому школа уделяет особое значение.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

У школы появилась и летняя сцена – во внутреннем дворике учебного заведения. В теплые сезоны здесь будут проходить камерные концерты и выступления с участием воспитанников школы.

«Могу сказать, что уровень подготовки детей из Казани держит свою планку из года в год. Огромная благодарность педагогам и родителям. Только в этом триумвирате возможно постепенное развитие уникальных искорок. Под большим впечатлением от увиденного здесь. Эти старые-новые совершенно точно станут местом рождения новой плеяды выдающихся музыкантов», — уверен Денис Мацуев.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Школа обрела и интерактивный музей, где гостей ждет мультимедийная экскурсия. Здесь собраны материалы по 90-летней истории школы, которая нашла отражение в традиционных экспонатах и современных аудиовизуальных форматах.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

«Большая радость быть сегодня здесь, ведь к этому результату мы шли долго. К музыке у меня особое отношение – я мечтал стать талантливым музыкантом, учился по классу баяна у Рашида Калимуллина. Но как только он нашел себя в композиторстве, надо мной взяла вверх тяга к хоккею. Я завязал с баяном, но не с любовью к музыке. Теперь наша любовь к ней живет в таких проектах», — резюмировал Метшин.