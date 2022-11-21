Правильно выбранный кормоуборочный комбайн – залог качественной кормозаготовки

Для многих хозяйств Татарстана уборка кормов — вопрос стратегической важности и незаменимым помощником в этом вопросе выступает кормоуборочный комбайн.

От своевременно налаженной заготовки кормов зависит результат всех усилий хозяйства. И поэтому к покупке агромашины необходимо подходить грамотно, максимально учитывая поставленные задачи. Как не ошибиться и сделать правильный выбор? Об этом в нашем материале.

Производительность, расход топлива и мощность двигателя — это те характеристики, на которые следует обратить внимание в первую очередь. Необходимо также понимать, что выбор зависит и от урожайности хозяйства, убираемой площади и срока, отведенного на уборку.

Кормоуборочные комбайны серии RSM F 2000 обеспечивают заготовку высококачественных кормов в больших объемах и в максимально сжатые сроки, что важно для каждого животноводческого предприятия.

Три комбайна этой серии — F 2450, F 2550 и F 2650 — подойдут как для крупных, так и для средних хозяйств, благодаря различным по мощности двигателям и хорошим возможностям комплектования машины, которая способна убирать все виды силосуемых кормовых культур.

Чем же достигается высокое качество кормов? Вальцы питателя увеличенного диаметра повышают пропускную способность комбайна, сохраняя равномерность подачи массы в измельчающий аппарат. Благодаря новому барабану с четырьмя рядами ножей, расположенными шевроном, достигается центрирование массы и ровный срез. Такая конструкция барабана предотвращает смещение ножей, защищая барабан от повреждений, и снижает затраты на замену ножей. Два вальца диаметром 190 мм с пилообразными зубьями и разницей скоростей вращения 20% обеспечивают 99,9% дробление зерен.

Новая линейка дизельных двигателей мощностью до 643 л. с. с турбонаддувом обеспечивает эффективное использование потенциала комбайнов. Его поперечное расположение обеспечивает оптимальное распределение веса, а топливный бак объемом 1 500 л позволяет работать без дозаправки в течение дня. Мощные комбайны для заготовки кормов дополнены установленными на них цифровыми опциями, которые автоматизируют многие процессы. Благодаря платформе РСМ Агротроник от инженеров Ростсельмаш и электронным системам, процесс работы в поле становится максимально комфортным и производительным.

Модель F 2650 считается самым мощным представителем кормоуборочных комбайнов семейства RSM F 2000. Двигатель мощностью 643 л. с. гарантирует стабильную работу даже в условиях высоких переменных нагрузок.

Высокая производительность доказывается на деле: 25 сентября 2022 года кормоуборочный комбайн F 2650, агрегатированный жаткой MH 750 с шириной захвата 7,5 метра, заготовил за 8-часовую смену 1 443 тонны кукурузы на силос. Так был установлен рекорд «Самая большая масса убранного силоса одним комбайном за 8-часовую смену в России».

В модели F 2650 штатно предусмотрена функция регулировки объема вносимого консерванта в зависимости от влажности массы и производительности машины, это позволяет на 15-20% снизить потери корма при их последующем хранении.

Своим мнением о работе комбайна F 2650, который продемонстрировал свою производительность и на полях Актанышского района, поделился главный инженер ООО «Тан» Ильшат Гафуров: «Приобрели для своего хозяйства весной 2021 года кормоуборочный комбайн F 2650. И конечно же, сразу запустили его в работу для подбора сенажа. Честно скажу, машиной довольны, комбайн отработал хорошо. Перед выходом в поле в этом году проводили сезонное техобслуживание и настройку комбайна. В июне выходили на сенокос многолетки, осенью запускали на уборку кукурузы. Нареканий по работе нет».

Комбайны серии RSM F 2000 по праву завоевали уважение среди аграриев, так как созданы с учетом требований современных фермеров. Широкая базовая комплектация комбайнов позволяет работать в любых условиях и с любыми культурами без дооснащения.

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