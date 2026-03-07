Правила рекламы энергетиков и продажи табака в интернете ужесточили в России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новые законы, направленные на защиту здоровья граждан, прежде всего детей и подростков, вступили в силу в России с начала весны. В частности, с 1 марта реклама энергетических напитков не может быть адресована несовершеннолетним, а также не должна содержать утверждений о наличии в таких напитках витаминов или биологически активных добавок. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Кроме того, сайты, через которые продаются табачная продукция и электронные сигареты, теперь будут блокировать без судебного решения. Также ужесточена административная и уголовная ответственность за пропаганду наркотических средств.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламент последовательно совершенствует законодательство для защиты здоровья граждан, особенно детей, от потенциальных угроз. По его словам, в прошлом году депутаты приняли восемь таких законов, а в текущем году – еще два.

Володин напомнил, что запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним начал действовать год назад – 1 марта 2025 года. Он отметил, что этот закон депутаты инициировали после многочисленных обращений родителей и врачей.

По словам спикера, вред энергетических напитков очевиден, поскольку их употребление связано с риском раннего развития сердечно-сосудистых осложнений, диабета и других нарушений. Он добавил, что по инициативе Госдумы была ужесточена ответственность за продажу таких напитков детям: размер штрафов увеличили до 500 тыс. рублей.

Володин также подчеркнул, что новые ограничения, включая требования к рекламе, вводятся для дальнейшего снижения рисков и направлены на сохранение здоровья будущих поколений.