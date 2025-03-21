Правила регистрации транспортных средств изменились: что нужно знать казанским водителям

С 1 марта вступил в силу Федеральный закон, который внес изменения в правила регистрации транспортных средств.

Начальник отдела ТН и РАС ГИБДД Управления МВД России по Казани майор полиции Ильдус Батраев рассказал «Татар-информу», что теперь поставить машину на учет можно будет без полиса ОСАГО. До этого наличие страховки было обязательным условием.

Владельцы угнанных или похищенных автомобилей получат возможность прекратить их регистрацию, ранее такие действия были запрещены, если машина находилась в розыске. Кроме того, вводится новое требование для физических лиц, которые ввозят автомобили в страну.

«Теперь неуплата сбора за утилизацию станет причиной для отказа в регистрации. Прекратить регистрацию проданного автомобиля можно будет через портал Госуслуг, если договор купли-продажи был оформлен онлайн через этот же портал, у нотариуса либо на основании судебного решения. Если же договор составлен в письменной форме на бумаге, то обращаться придется лично в подразделение Госавтоинспекции спустя определенный срок после продажи, при этом потребуется предоставить оригинал договора. Также ожидается расширение перечня оснований для осмотра транспортных средств», – рассказал Батраев.

Теперь автолюбителям стоит внимательно изучить новые правила, чтобы избежать сложностей при регистрации или продаже автомобилей.