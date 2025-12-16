Правила работы микрофинансовых организаций ужесточат в России

Госдума на пленарном заседании 16 декабря приняла закон, направленный на ограничение деятельности микрофинансовых организаций и снижение долговой нагрузки заемщиков.

Документ предусматривает, что с апреля 2026 года предельный размер начислений по микрокредитам сроком до одного года не сможет превышать 100% от суммы основного долга. В настоящее время этот показатель составляет 130%.

Кроме того, с января 2027 года микрофинансовым организациям будет запрещено заключать дополнительные соглашения, которые позволяют включать неуплаченные проценты, пени и штрафы в основной долг заемщика.

С 2027 года также вводится так называемый «период охлаждения»: МФО не смогут выдавать физическому лицу новый микрозаем в течение четырех дней после полного погашения предыдущего кредита.

Дополнительно закон устанавливает ограничения на количество займов с высокой полной стоимостью кредита. С апреля 2027 года один заемщик сможет оформить только один микрозаем с полной стоимостью выше 100% годовых. В переходный период, начиная с октября 2026 года, будет действовать лимит в два таких займа.