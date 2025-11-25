news_header_top
Общество 25 ноября 2025 16:51

Правила продажи энергетиков могут ужесточить в Татарстане

Госсовет РТ направил на рассмотрение законопроект, ужесточающий правила продажи безалкогольных тонизирующих напитков. Документ проходит предварительное рассмотрение.

Проект предусматривает запрет на реализацию энергетиков в образовательных, медицинских и культурных учреждениях, а также на спортивных объектах. Дополнительно кабмин республики получит право ограничивать продажу таких напитков во время массовых мероприятий и спортивных соревнований.

Как отмечается в пояснительной записке, инициатива направлена на снижение потенциального вреда, особенно среди молодежи и спортсменов. Предполагается, что новые ограничения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Также предлагается внести изменения в республиканский Кодекс об административных правонарушениях. За нарушение правил продажи планируется установить штрафы: от 3 до 5 тыс. рублей для граждан, от 30 до 50 тыс. рублей – для должностных лиц, и от 100 до 150 тыс. рублей – для юридических лиц.

