Правила игры Билялетдинова и «Татарское дерби»: почему «Ак Барс» уже готов к плей-офф
«Ак Барс» официально вышел в плей-офф после вчерашней победы над «Нефтехимиком». «ТИ-Спорт» называет методы работы Зинэтулы Билялетдинова и объясняет, почему казанский клуб во всеоружии подходит к плей-офф.
Нужен ли кризис «Ак Барсу» по «рецепту» Билялетдинова
На самом деле очки в «Татарском дерби» были нужнее «Нефтехимику». «Ак Барс» практически застолбил себе место в топ-3 Восточной конференции. Как показывала в предыдущие годы история, этого вполне достаточно Зинэтуле Билялетдинову для борьбы за Кубок Гагарина в плей-офф.
Более того, сейчас команде не помешал бы локальный кризис, чтобы подойти к плей-офф на подъеме к пику формы. Это классика, в предыдущие годы «Ак Барс» Билялетдинова, как правило, частенько не слишком впечатлял в январе и большую часть февраля. Но выходил на оптимальные кондиции к решающим матчам сезона.
А сейчас ситуация совсем другая — Билл принял «Ак Барс» за два месяца до плей-офф. Интересно, как маститый специалист выстроит подготовку своей команды к матчам за Кубок Гагарина в абсолютно новой для себя ситуации.
У «волков» плей-офф в самом разгаре
У «Нефтехимика» своеобразный плей-офф уже в самом разгаре. Команда ведет ожесточенную борьбу с «Амуром» за восьмое место на Востоке. Из-за вчерашнего поражения (3:4) «волки» отпустили хабаровчан на три очка. Впрочем, дальневосточным «тиграм» уже завтра играть в Казани с «Ак Барсом». Нижнекамским болельщикам хочется верить, что команда Билялетдинова уравняет шансы и, вслед за «Нефтехимиком», оставит с «баранкой» и «Амур».
Турнирные расклады не могли не сказаться на настрое команд. «Нефтехимик» вышел на первый период, как на последний бой. А «Ак Барс» напротив провалился на старте. Нижнекамцы не только забросили две шайбы к середине периода, но могли забивать и еще. Да и в целом владели заметным преимуществом.
– Мы готовились к матчу, предполагали, что будет непростая игра, говорили об этом. И убедились, что соперник на самом деле играл хорошо, они неслучайно и в счёте повели. Ребята молодцы, что нашли в себе силы и эмоции, начали играть правильно и решили исход матча. Почему пропустили две шайбы в начале матча? Мы разберёмся, – обещал после игры Зинэтула Билялетдинов.
О чём грустит Олег Леонтьев
Но разница в мастерстве игроков определяет очень многое. После гола Дмитрия Кагарлицкого под занавес, казалось бы, ударного для «волков» периода ТВ-камера долго показывала грустную улыбку главного тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева. Немного жаль специалиста, чей хоккей вызывает лишь симпатии. Но тренер упирается в потолок возможностей игроков «Нефтехимика».
После первого периода не покидала мысль, что «Ак Барс» отыграется и заберет матч. Так и вышло. Три шайбы в заключительном периоде, две из них в большинстве — и всё. К чести «волков» они вернули интригу, забросив в меньшинстве, но исхода поединка это не изменило.
– Мы проиграли сегодня большинство. «5 на 5» смотрелись неплохо, повели в счете, но соперник здорово реализовал свое большинство. Забил практически все, что можно - три гола. К сожалению, проиграли. Мы понимаем всю важность игры. Для попадания в плей-офф нам нужно брать очки в каждом матче, но сегодня по игре к ребятам больших претензий нет. Надо подтягивать дисциплину в плане удалений, а так самоотдача и желание сегодня были огромными, но счет не в нашу пользу, - сетовал после игры Олег Леонтьев.
Радулов и Шипачев: в чем секрет убойного большинства «Ак Барса»
В большинстве «Ак Барс» при Зинэтуле Билялетдинове впечатляет. Специалист собрал по-настоящему убойную бригаду для реализации лишнего. Вчера она сработала четыре раза, правда арбитры засчитали лишь три гола казанцев в формате «5 на 4».
– Мы много работали над этим. Знали, что рано или поздно оно у нас пойдёт: такие ребята в составе есть, мастера, которые всегда и забивали и отдавали в большинстве. Не было сомнений, что оно у нас пойдёт. Сегодня обе бригады отлично поработали. Даже в отменённом голе - нужно иметь мастерство, чтобы так клюшку подставить. Каждый день работаем, готовимся к плей-офф, там большинство будет иметь большое значение, - считает Кагарлицкий.
Интересно, что определяющую роль в большинстве «Ак Барса» играют Александр Радулов и Вадим Шипачев. После гола второго, эта парочка устроила трогательные «обнимашки» на льду. А ведь во времена Олега Знарка они чуть ли не конфликтовали и их фамилиями называли разные «кланы» в команде. И куда все склоки в «Ак Барсе» исчезли с возвращением Билялетдинова? Наверное, виной тому присловутая «магия», которую всегда приписывали Биллу. Ну а работа Олега Знарка в Казани воспринимается большинством местных болельщиков, как страшный сон.
И еще «штрих к портрету». В раздевалке Радулову партнеры по команде вручили приз лучшего игрока матча. В «Ак Барсе» - это национальный татарский головной убор — тюбетейка. Вчера капитан команды раскрылся в качестве подносчика снарядов — на его счету три голевые передачи.
Так вот, именно «Тасманский дьявол» решил передарить Билялетдинову свой приз в честь рождения правнучки у тренера. Экс-звезда путался в показаниях, говоря то о внуке, то о внучке, но факт остается фактом. Будет интересно посмотреть, кому отдаст Билялетдинов тюбетейку после следующей победы «Ак Барса»?
«Ак Барс» уже готов к плей-офф по рецепту Билла
В целом, «Ак Барс» уже сейчас выглядит командой готовой к плей-офф по рецепту Билла. Одно из главных качеств специалиста, что он умеет определится с составом троек и не вносит в них судорожных изменений. При этом, все решения принимаются последовательно. Все это минимизирует риски возникновения скандальных ситуаций в команде, где все четко знают «Правила игры» тренера.
Например, Билялетдинов долго давал играть вечно перспективному Артему Галимову, держа того же Никиту Дыняка «первым запасным» на случай травм. Но ни что не вечно, Галимов уже две игры в запасе, а Дыняк на льду.
Мотивы должны быть понятны, прежде всего, самому Галимову. Для этого ему надо взглянуть на Дмитрия Воронкова и Илью Сафонова, которые показывают, как должен прогрессировать молодой игрок. Оба играют в первом звене, набирают очки, решают матчи и растут с каждой хоккейной встречей.
Если Артем Галимов не в состоянии пересмотреть свое отношение к самому себе, то сейчас даже Никита Дыняк будет полезнее для «Ак Барса».
Фото на анонсе: ak-bars.ru