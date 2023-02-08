Правила игры Билялетдинова и «Татарское дерби»: почему «Ак Барс» уже готов к плей-офф

«Ак Барс» официально вышел в плей-офф после вчерашней победы над «Нефтехимиком». «ТИ-Спорт» называет методы работы Зинэтулы Билялетдинова и объясняет, почему казанский клуб во всеоружии подходит к плей-офф.

«Ак Барсу» нужен небольшой кризис перед стартом плей-офф

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Нужен ли кризис «Ак Барсу» по «рецепту» Билялетдинова

На самом деле очки в «Татарском дерби» были нужнее «Нефтехимику». «Ак Барс» практически застолбил себе место в топ-3 Восточной конференции. Как показывала в предыдущие годы история, этого вполне достаточно Зинэтуле Билялетдинову для борьбы за Кубок Гагарина в плей-офф.

Более того, сейчас команде не помешал бы локальный кризис, чтобы подойти к плей-офф на подъеме к пику формы. Это классика, в предыдущие годы «Ак Барс» Билялетдинова, как правило, частенько не слишком впечатлял в январе и большую часть февраля. Но выходил на оптимальные кондиции к решающим матчам сезона.

А сейчас ситуация совсем другая — Билл принял «Ак Барс» за два месяца до плей-офф. Интересно, как маститый специалист выстроит подготовку своей команды к матчам за Кубок Гагарина в абсолютно новой для себя ситуации.

У «волков» плей-офф в самом разгаре

У «Нефтехимика» своеобразный плей-офф уже в самом разгаре. Команда ведет ожесточенную борьбу с «Амуром» за восьмое место на Востоке. Из-за вчерашнего поражения (3:4) «волки» отпустили хабаровчан на три очка. Впрочем, дальневосточным «тиграм» уже завтра играть в Казани с «Ак Барсом». Нижнекамским болельщикам хочется верить, что команда Билялетдинова уравняет шансы и, вслед за «Нефтехимиком», оставит с «баранкой» и «Амур».

«Нефтехимик» проиграл «Татарское дерби» и отпустил «Амур» от себя на три очка Фото: ak-bars.ru

Турнирные расклады не могли не сказаться на настрое команд. «Нефтехимик» вышел на первый период, как на последний бой. А «Ак Барс» напротив провалился на старте. Нижнекамцы не только забросили две шайбы к середине периода, но могли забивать и еще. Да и в целом владели заметным преимуществом.

– Мы готовились к матчу, предполагали, что будет непростая игра, говорили об этом. И убедились, что соперник на самом деле играл хорошо, они неслучайно и в счёте повели. Ребята молодцы, что нашли в себе силы и эмоции, начали играть правильно и решили исход матча. Почему пропустили две шайбы в начале матча? Мы разберёмся, – обещал после игры Зинэтула Билялетдинов.

О чём грустит Олег Леонтьев

Но разница в мастерстве игроков определяет очень многое. После гола Дмитрия Кагарлицкого под занавес, казалось бы, ударного для «волков» периода ТВ-камера долго показывала грустную улыбку главного тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева. Немного жаль специалиста, чей хоккей вызывает лишь симпатии. Но тренер упирается в потолок возможностей игроков «Нефтехимика».

Система игры Леонтьева спотыкается об уровень игроков «Нефтехимика» Фото: hcnh.ru

После первого периода не покидала мысль, что «Ак Барс» отыграется и заберет матч. Так и вышло. Три шайбы в заключительном периоде, две из них в большинстве — и всё. К чести «волков» они вернули интригу, забросив в меньшинстве, но исхода поединка это не изменило.

– Мы проиграли сегодня большинство. «5 на 5» смотрелись неплохо, повели в счете, но соперник здорово реализовал свое большинство. Забил практически все, что можно - три гола. К сожалению, проиграли. Мы понимаем всю важность игры. Для попадания в плей-офф нам нужно брать очки в каждом матче, но сегодня по игре к ребятам больших претензий нет. Надо подтягивать дисциплину в плане удалений, а так самоотдача и желание сегодня были огромными, но счет не в нашу пользу, - сетовал после игры Олег Леонтьев.

Радулов и Шипачев: в чем секрет убойного большинства «Ак Барса»

В большинстве «Ак Барс» при Зинэтуле Билялетдинове впечатляет. Специалист собрал по-настоящему убойную бригаду для реализации лишнего. Вчера она сработала четыре раза, правда арбитры засчитали лишь три гола казанцев в формате «5 на 4».

– Мы много работали над этим. Знали, что рано или поздно оно у нас пойдёт: такие ребята в составе есть, мастера, которые всегда и забивали и отдавали в большинстве. Не было сомнений, что оно у нас пойдёт. Сегодня обе бригады отлично поработали. Даже в отменённом голе - нужно иметь мастерство, чтобы так клюшку подставить. Каждый день работаем, готовимся к плей-офф, там большинство будет иметь большое значение, - считает Кагарлицкий.

Радулов подарил приз лучшего игрока матча Билялетдинову Фото: ak-bars.ru

Интересно, что определяющую роль в большинстве «Ак Барса» играют Александр Радулов и Вадим Шипачев. После гола второго, эта парочка устроила трогательные «обнимашки» на льду. А ведь во времена Олега Знарка они чуть ли не конфликтовали и их фамилиями называли разные «кланы» в команде. И куда все склоки в «Ак Барсе» исчезли с возвращением Билялетдинова? Наверное, виной тому присловутая «магия», которую всегда приписывали Биллу. Ну а работа Олега Знарка в Казани воспринимается большинством местных болельщиков, как страшный сон.

И еще «штрих к портрету». В раздевалке Радулову партнеры по команде вручили приз лучшего игрока матча. В «Ак Барсе» - это национальный татарский головной убор — тюбетейка. Вчера капитан команды раскрылся в качестве подносчика снарядов — на его счету три голевые передачи.

Так вот, именно «Тасманский дьявол» решил передарить Билялетдинову свой приз в честь рождения правнучки у тренера. Экс-звезда путался в показаниях, говоря то о внуке, то о внучке, но факт остается фактом. Будет интересно посмотреть, кому отдаст Билялетдинов тюбетейку после следующей победы «Ак Барса»?

«Ак Барс» уже готов к плей-офф по рецепту Билла

В целом, «Ак Барс» уже сейчас выглядит командой готовой к плей-офф по рецепту Билла. Одно из главных качеств специалиста, что он умеет определится с составом троек и не вносит в них судорожных изменений. При этом, все решения принимаются последовательно. Все это минимизирует риски возникновения скандальных ситуаций в команде, где все четко знают «Правила игры» тренера.

Галимову надо брать пример с Воронкова и Сафонова, если он хочет вернуться в состав Фото: ak-bars.ru

Например, Билялетдинов долго давал играть вечно перспективному Артему Галимову, держа того же Никиту Дыняка «первым запасным» на случай травм. Но ни что не вечно, Галимов уже две игры в запасе, а Дыняк на льду.

Мотивы должны быть понятны, прежде всего, самому Галимову. Для этого ему надо взглянуть на Дмитрия Воронкова и Илью Сафонова, которые показывают, как должен прогрессировать молодой игрок. Оба играют в первом звене, набирают очки, решают матчи и растут с каждой хоккейной встречей.

Если Артем Галимов не в состоянии пересмотреть свое отношение к самому себе, то сейчас даже Никита Дыняк будет полезнее для «Ак Барса».

Фото на анонсе: ak-bars.ru