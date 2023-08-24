«Правда за нами»: боец из Апастово прибыл в краткосрочный отпуск из зоны спецоперации

На днях в краткосрочный отпуск вернулся участник специальной военной операции житель Апастовского района Раиль. Боец поделился впечатлениями о фронтовых буднях и выразил уверенность в успешном завершении операции.

Фото Ландыш Гайнуллиной

После окончания средней школы Раиль освоил профессию шофера и сварщика в Апастовском профессиональном училище. Затем полгода исполнял воинский долг в армии — сначала в частях в Самарской области, затем — в Таджикистане. Старший сын в семье, он всегда был примером для подражания для своих братьев и сестер. В настоящее время проживает с семьей в Казани. Имеет четверых детей.

Раиль был призван на военную службу в сентябре в рамках частичной мобилизации. После прохождения учений на полигонах под Казанью был призван на военную службу в Донецкую Народную Республику. Сегодня он на передовой — отстаивает благополучие страны.

«Из Казани нас приехало много, но потом нас распределили по разным частям. В настоящее время служу шофером. Езжу на машине „УАЗ“, присланной с гуманитарной помощью. Вожу в госпиталь раненых, привожу товарищам по роте со склада еду. Выхожу на связь по рации. Иногда по ночам приходится отвозить товарищей», — рассказывает военнослужащий.

Сейчас военнослужащий находится в кратковременном отпуске, который проводит рядом с близкими и детьми.

«Наконец-то нам посчастливилось встретиться. Этот год для нас показался целой жизнью. Сын должен был вернуться уже весной, но его не отпустили. Награжден благодарственными письмами. Очень скучали. Очень рады его возвращению, не хочется отпускать обратно», — с волнением поделилась мама военнослужащего Альфия.

Рота, в которой служит Раиль, стоит у Артемовска.

«Даже находясь под огнем, отступать нельзя. Правда за нами. Защита нашей страны, мира — священный долг каждого мужчины. Так меня воспитали с самого детства. Все будет хорошо. А вы молитесь за нас», — сказал военнослужащий.

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Материал подготовлен при участии Ландыш Гайнуллиной