Права участников СВО и земли многодетным: омбудсмен РТ подвела итоги работы в 2025 году

Почему в прошлом году выросло число обращений участников СВО и членов их семей к омбудсмену Татарстана, как республика усиливает поддержку многодетных и как борются за правовое регулирование «рабочих домов», рассказали сегодня на расширенном заседании экспертного совета при Уполномоченном по правам человека РТ.





Сария Сабурская рассказала на заседании о проделанной работе в 2025 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Число обращений от военнослужащих и их семей выросло в 2025 году

Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская рассказала на заседании о проделанной работе в 2025 году. За прошлый год к ней поступило 8,4 тыс. обращений, что свидетельствует о востребованности и значимости работы института. В их числе 1,2 тыс. обращений от участников СВО и членов их семей, что значительно больше, чем в 2024 году.

«В основном это вопросы розыска без вести пропавших, возвращения из плена наших военнослужащих, оказания мер социальной поддержки, увольнения с военной службы и оказания медицинской помощи», – отметила Сабурская.

Запросы становятся поводом для совершенствования законодательства.

«По обращению вдовы сотрудника одного из промышленных предприятий, погибшего во время командировки на территорию, приграничную зоне проведения СВО, мы обратились к председателю Государственной Думы России Вячеславу Володину с предложением предусмотреть выплаты членам таких семей», – рассказала Сабурская.

Инициатива была поддержана, введены дополнительные меры соцподдержки для семей погибших и пострадавших при исполнении трудовых обязанностей на территории отдельных субъектов страны.

Семьям бойцов из Татарстана оказывается всесторонняя помощь в решении бытовых вопросов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Семьям бойцов из Татарстана оказывается всесторонняя помощь в решении бытовых вопросов. Так, супруге военнослужащего из Заинского района были доставлены дрова, в Ютазинском районе семье военнослужащего заменен электросчетчик. В домах нескольких семей участников СВО из Казани заменены канализационные и водопроводные трубы, оказано содействие в ремонте жилья.

Кроме того, значительное внимание уделяется защите прав военных, проходящих срочную службу.

В 2025 году при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова представители аппарата Уполномоченного посетили 21 войсковую часть, где несут срочную службу призывники из Татарстана: в Московской, Челябинской, Ленинградской, Самарской, Свердловской областях, Хабаровском, Забайкальском, Приморском краях, Еврейской автономной области, Республике Северная Осетия – Алания, Карелии, а также в Калининграде, Адлере и Севастополе. В ходе поездок оценивались условия прохождения службы, проводились встречи с военнослужащими, командованием и военными прокурорами.

В республике принимаются беспрецедентные меры по социальной поддержке семей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Шесть новых мер соцподдержки семей и контроль за работой социальных приютов

В республике принимаются беспрецедентные меры по социальной поддержке семей. Только в прошлом году введено шесть новых, сообщила Сария Сабурская.

«Особое внимание уделяется молодым семьям, семьям с низкими доходами, воспитывающим детей-инвалидов, и многодетным», – подчеркнула она.

За год омбудсмен Татарстана посетила пять социальных приютов и изучила их деятельность.

«В целом надо отметить, что в них созданы благоприятные условия для реабилитации и всестороннего развития несовершеннолетних. Однако были выявлены и проблемы, среди которых длительное пребывание в приютах некоторых несовершеннолетних, недостаточно эффективное взаимодействие с образовательными организациями, а также вопросы, связанные с организацией превентивной работы с семьями этих детей», – рассказала Сабурская.

В Алексеевском и Агрызском районах также были выявлены некоторые замечания со стороны органов опеки. В результате были даны конкретные рекомендации в адрес глав муниципальных образований.

В Татарстане на предоставление бесплатных земель в списки включено 72,3 тыс. многодетных семей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Омбудсмен рекомендовала оцифровать подачу пакета документов на землю для многодетных

В Татарстане на предоставление бесплатных земель в списки включена 72,3 тыс. многодетных семей. По данным на конец прошлого года 55,4 тыс. семей обеспечены земельными участками.

«Напряженной остается ситуация по предоставлению земельных участков в Казани, Набережных Челнах, а также в Альметьевском, Зеленодольском, Нижнекамском районах», – констатировала Сабурская.

В прошлом году была введена новая мера поддержки – в Казани и Набережных Челнах появилась возможность выбрать денежную выплату вместо длительного ожидания участка из-за дефицита земли.

«В 2025 году были организованы выезды в семь муниципальных районов для проведения анализа порядка предоставления земельных участков многодетным семьям. В ходе мониторинга выявлены нарушения. В Кукморском районе нарушалось очередность при распределении участков, в Нижнекамском, Альметьевском и Зеленодольском районах зафиксированы случаи превышения установленного 30-дневного срока для принятия решений по заявлениям граждан. В Альметьевском районе выявлено несоблюдение семидневного срока уведомления заявителей об исключении из списка и отказе в предоставлении земли», – отметила Сабурская.

По ее словам, подготовлены рекомендации по совершенствованию административной процедуры предоставления земельных участков. В частности, Минземимуществу РТ совместно с Минцифры РТ предложено рассмотреть возможность внедрения механизма подачи полного пакета документов через портал госуслуг вместе с заявлением.

Кроме того, рекомендовано проработать вопрос о внесении в Земельный кодекс РТ изменений, расширяющих перечень способов уведомления граждан о проведении процедуры выбора земельного участка.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Деятельность «рабочих домов» требует правового регулирования

В прошлом голу аппарат Уполномоченного по правам человека в РТ изучил сообщения, поступившие в систему ГЛОНАСС +112, касающиеся бездомных людей.

«Изучена деятельность так называемых рабочих домов. К сожалению, большинство из них существуют в серой зоне, не имея никакого юридического статуса или разрешительных документов, а именно – отсутствие государственной регистрации юрлица или индивидуального предпринимателя, отсутствие официально оформленных договоров аренды помещений и других», – рассказала Сария Сабурская.

По ее данным, в настоящее время не существует единого нормативного правового акта, который устанавливал бы «признаки, позволяющие однозначно идентифицировать данную форму организации труда и проживания». Это приводит к разночтениям в правоприменительной практике, что влечет нарушение трудовых и социальных прав граждан.

«Нами подготовлены рекомендации по совершенствованию данной деятельности, также в настоящее время разрабатываются предложения по внесению изменений в законодательство с целью урегулирования деятельности «рабочих домов» и повышения уровня защиты прав лиц без определенного места жительства», – сказала Сабурская.

Давуд Мирзахани в своем выступлении заострил внимание на политике США, которая привела к беспорядкам в его стране Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Генконсул Ирана – о протестах в стране, прокурор – о загрязнении рек

Генеральный консул Исламской Республики Иран в Казани Давуд Мирзахани в своем выступлении заострил внимание на политике США, которая привела к беспорядкам в его стране.

«Этот план был продуманным, целенаправленным и заранее разработанным. Он был приведен в действие путем извлечения выгоды из проблем с жизнеобеспечением населения и экономического давления, вызванного жестокими и бесчеловечными американскими санкциями», – сказал он.

Казанский природоохранный межрайонный прокурор Роман Терехов сообщил о совместной работе с Уполномоченным по правам человека в РТ в сфере охраны окружающей среды по ряду проблем, которые получили общественный резонанс в ГИС «Народный контроль».

«Проведена проверка по факту загрязнения реки Казанки в Арском районе. По требованию прокуратуры министерством экологии и природных ресурсов РТ неоднократно проведены отборы проб сточной воды из контрольного колодца биологических очистных сооружений, эксплуатируемых ООО «Водоканал-сервис». По результатам лабораторных исследований выявлено многократное превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ относительно нормативов: аммоний-ион, нитрит-ион, сульфат-ион, нитрат-ион, фосфат-ион и нефтепродукты», – отметил Терехов.

Роман Терехов сообщил о совместной работе с Уполномоченным по правам человека в РТ в сфере охраны окружающей среды по ряду проблем, которые получили общественный резонанс в ГИС «Народный контроль» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его словам, из-за сброса сточных вод свыше установленных нормативов ООО «Водоканал-сервис» нанесло вред водному объекту в размере, превышающем 6 млн рублей.

«Кроме того, предприятием в нарушение закона не обеспечено проведение планового и внепланового контроля состава и свойств сточных вод абонентов, периодичность проведения планового контроля состава и свойств сточных вод не определена. У предприятия также образована задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду с учетом пени в общем размере, превышающем 3 млн рублей», – добавил Терехов.

По данному факту в адрес ООО «Водоканал-сервис» прокуратурой вынесено представление об устранении нарушений закона, а директор общества привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 8.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

«В настоящее время рассматривается вопрос о принятии мер искового характера к предприятию в части возмещения вреда, причиненного водному объекту», – подчеркнул Терехов.

Он также рассказал о проблеме загрязнения атмосферного воздуха в Высокогорском районе. Через ГИС «Народный контроль» от людей поступало немало обращений по данному вопросу.

«В ходе проведенной проверки прокуратурой, в том числе на основании информации аппарата Уполномоченного по правам человека Республики Татарстан, установлено, что ООО «Астра синтез» в нарушение закона не разработало план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду в период неблагоприятных метеорологических условий», – сообщил Терехов.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха были дымовые газы, образующиеся в результате сгорания мазута и дизельного топлива. При этом установки очистки у предприятия отсутствовали. Прокуратурой по результатам проверки в адрес предприятия также внесено представление об устранении нарушений закона, сообщил Терехов. По постановлению прокурора должностное лицо привлечено также к административной ответственности.

Фарид Мухаметшин отметил, что в гуманитарных акциях участвуют пожилые люди, в том числе одинокие бабушки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мухаметшин заострил внимание на решении жилищных вопросов участников СВО и многодетных

На важность своевременного решения жилищных вопросов, поддержки участников специальной военной операции и многодетных семей указал сегодня председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин..

«Времена непростые, идет СВО, но собираются гуманитарные грузы. <…> По линии партии «Единая Россия» мы отправили несколько сотен тонн всевозможного груза, нужного для участников специальной военной операции. Я сам участник (сбора гуманитарной помощи, – прим. Т-и), отправлял по 15 машин грузовиков», – заявил он.

Фарид Мухаметшин отметил, что в гуманитарных акциях участвуют пожилые люди, в том числе одинокие бабушки.

«Уходит последняя машина, стоит там бабушка. Она снимает пуховый платок: «Я отправляю свое тепло душевное, свою благодарность». Вы понимаете, какой у нас хороший, замечательный многонациональный народ нашей республики?» – задал риторический вопрос Мухаметшин.

Он подчеркнул, что решение всех насущных вопросов участников спецоперации и их семей, а также многодетных семей находится в приоритете.