Практикум по исламскому финансированию в Татарстане вновь пройдет в Казани

30 сентября 2024 года Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан вновь проводит «Практикум по продуктам исламского (партнерского) финансирования». Мероприятие состоится 30 сентября в 10:00 в Агентстве по адресу: Казань, ул. Агрономическая, 11.

«Данное мероприятие представляет собой значимый шаг в развитии исламского банкинга как в нашей республике, так и за ее пределами. Первый практикум продемонстрировал высокий интерес к этой теме и выявил ряд вопросов, требующих совместного обсуждения и решения. Мы приглашаем экспертов и участников рынка из различных регионов России присоединиться к нам для обмена опытом и обсуждения актуальных проблем, с которыми сталкивается данная индустрия. Мы уверены, что совместными усилиями сможем достичь высоких результатов», — сказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

В рамках практикума эксперты и игроки рынка из 4 субъектов РФ — Татарстана, Башкортостана, Дагестана и Чеченской Республики — обсудят промежуточные результаты эксперимента по внедрению исламского банкинга, который стартовал 1 сентября 2023 года. Участники мероприятия поделятся опытом, обозначат актуальные проблемы и вызовы, с которыми сталкивается индустрия, а также представят перспективы ее дальнейшего развития.

Первый практикум, прошедший 15 ноября 2023 года, продемонстрировал высокий интерес к теме исламского финансирования и выявил ряд трудностей, требующих решения, для успешной реализации данного эксперимента. В этом году основное внимание будет уделено теме продуктов исламского (партнерского) финансирования, приглашены практики для обсуждения популярности уже существующих продуктов, а также перспектив внедрения новых. Также планируется рассмотреть вопросы законодательного регулирования в данной области. Круглый стол станет идеальной площадкой для обсуждения новых реалий и поиска решений вместе с участниками рынка.

Зарегистрироваться на практикум можно по ссылке. Также татарстанцы смогут посмотреть онлайн-трансляцию на канале АИР РТ и в аккаунте АИР РТ в ВКонтакте.