Практики трудоустройства молодежи от студотрядов РТ победили на конкурсе от Минтруда РФ

В Москве были подведены итоги четвертого Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи среди работодателей, проводимого Министерством труда и социальной защиты России. В число победителей конкурса в этом году вошли шесть организаций региона, а три практики трудоустройства студенческих отрядов Татарстана, которые координируются Министерством молодежи РТ в рамках нацпроекта Молодежь и дети» заняли первое место.

«Вот уже два дня мы говорим о том, что основная надежда рынка труда — молодое поколение, и большое количество мероприятий, в том числе направленных на вовлечение молодежи в рынок труда, вошли в национальные проекты. В этом году количество номинаций нашего конкурса было увеличено до 11. Они очень разные: от лучших практик содействия трудоустройству подростков до наставничества для молодых людей, которые уже вышли на работу. На этот раз на конкурс было подано более 1000 заявок, причем участвовали и крупные компании. Это означает, что они уделяют большое внимание молодежи и развитию будущих поколений профессионалов», — рассказал заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.

Татарстанское региональное отделение Российских студенческих отрядов заняло первое место в номинации «Регион-магнит: лучшие практики привлечения молодежной аудитории». Благодаря их деятельности, на ОЭЗ «Алабуга», где работали 3791 студентов и школьников из 58 субъектов РФ, было установлено два рекорда: по трудоустройству студентов строительного направления и организации трудовой занятости несовершеннолетних.

«На протяжении нескольких лет ведется большая работа по привлечению на ведущие предприятия республики участников Российских студенческих отрядов и даже представителей движения из дружественных стран… Этот межрегиональный и международный обмен бесценен: ребята привносят в республику свой уникальный опыт и передовые методики, полученные в своих учебных заведениях и регионах. А по возвращении домой они транслируют лучшие практики работодателей Татарстана, выступая нашими амбассадорами и обогащая тем самым всю сферу деятельности на пространстве СНГ и России», — отметил заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов, директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Татарстана Василий Ислаев.

Союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан», победил в номинации «Молодые таланты или молодые лидеры в ключевых приоритетных отраслях». Их деятельность привела к тому, что за 5 лет количество предприятий, работающих со студотрядами до 32. Кроме того, год назад на базе Союза был создан комитет по кадровому обеспечению предприятий, что помогает улучшать взаимодействие с работодателями.

«Предприятия Татарстана на сегодняшний день сильно нуждаются в кадрах, и мы ставим перед собой задачу не просто находить студентов на «временную подработку», а системно готовить кадры: проводить обучение, повышать в процессе работы уровень профессиональных компетенций, создавать для ребят мотивацию закрепляться на предприятии после окончания учебы», – прокомментировал первый заместитель председателя Союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» Артур Николаев.

В этом году в конкурс впервые введена отдельная номинация «Труд крут: коллаборации работодателей и Российских студенческих отрядов», где первое место заняла ОЭЗ «Алабуга» с практикой реализации всероссийского проекта для подростков «Алабуга ТОП», что позволило трудоустроить на лето 1085 школьников и студентов колледжей в из 42 регионов России.