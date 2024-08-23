Практикантам из ДНР и ЛНР рассказали о возможностях трудоустройства в «КАМАЗе»

Руководители автогиганта встретились со студентами из ДНР и ЛНР, работающими на заводах в рамках Всероссийского студенческого трудового проекта «КАМАЗ».

Со студентами пообщались заместитель генерального директора по безопасности ПАО «КАМАЗ» Сирень Галиакберов, директор департамента трудовых отношений компании Сергей Романюк, консультант замгендиректора по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению Юрий Авдеев и заместитель прокурора Набережных Челнов Олег Ульянченко.

Директор по безопасности Сирень Галиакберов напомнил, что когда-то строящиеся Челны именовали городом надежд, где предоставляли квартиры, строили детские сады, создавали условия для жизни молодежи.

«“КАМАЗ” сейчас старается создавать для специалистов похожие условия. Для вас открыта дорога, мы с готовностью примем вас у себя. Город вы повидали, на производстве поработали, узнали о наших учебных заведениях и возможностях. Уже есть желающие остаться в городе, это радует», – отметил руководитель.

О возможностях, предоставляемых автогигантом иногородним работникам, подробнее рассказал Сергей Романюк.

«У “КАМАЗа” очень широкий соцпакет: дотации на питание, на проезд и т. д. Для иногородних у нас есть арендное жильё. В прошлом году сдался один дом, ещё три по плану введут в эксплуатацию в конце этого года и три – в следующем. Сумма аренды подъёмная, на порядок меньше, чем снимать жилье в городе. Не так давно мы ввели и вахтовый метод работы: два месяца трудишься, месяц отдыхаешь. Думаю, такой вариант может подойти даже для учащихся», – перечислил Сергей Романюк.

Не забыли и о тех молодых людях, которые хотят получить образование в родных городах. Они не потеряют связь с автогигантом, так как на территории ЛНР и ДНР открываются автоцентры «КАМАЗ», в которых примут желающих поработать. Студенты, в свою очередь, предложили свою волонтерскую помощь при приеме гуманитарной помощи от компании. На встрече обсудили и предстоящие мероприятия. Студенты выразили большое желание посетить Научно-технический центр и «КАМАЗ-мастер», им пообещали организовать экскурсию в ближайшее время.